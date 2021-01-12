أقوى عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات هائلة وخصومات ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم سوق بنده هو أول سوق حديث تأسس في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء أول فرع لسوق بنده في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عام 1978 م، وعمل في السوق السعودي لأكثر من 40 عامًا واكتسب الثقة من خلاله العملاء في جميع أنحاء المملكة، يوفر للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أفضل المنتجات الغذائية والترفيهية بأفضل الأسعار لا مثيل لها. عروض بنده اليوم أقوى خصومات بنده على منتجات الفطور الأسبوعية: عروض بنده الأسبوعية فطيرة الجبنة لوزان، وزن 372 جرام(6×62 جرام)، فقط بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 5.75 ريال سعودي.

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