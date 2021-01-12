نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الشاشات الذكية والجوال بجميع أنواعها تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير داخل المملكة العربية من مكتبات جرير بجميع فروعها بخصومات وتخفيضات لا تصدق تصل لأكثر من ستين بالمائة، وذلك على تشكيلة حصرية وخاصة لن تجدونها سوى داخل مكتبات جرير، مجموعة من شاشات التليفزيون الذكي من كبرى الماركات العالمية، ماركة سامسونج وماركة ألْ جي، بتخفيض يصل لنصف الثمن مع إمكانية تقسيط المبلغ.

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خصومات جرير على سامسونج داخل مكتبات جرير على الشاشات الذكية:

عروض جرير الأسبوعية الصنف شاشة من ماركة سامسونج Q60T، الشاشة بمقاس 85 إنش، بدقة فور كيه ألترا إتش دي ،كيو ال اي دي (النقاط الرباعية)، اللون أسْود، ثمن التِليفزيون الخالي(9999)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(21999)ريال سعودي، بتخفيض(12000)ريال سعودي، وبخصم 55٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات جرير الصنف شاشة من ماركة سامسونج MU 8000، الشاشة بمَقاس 82 إنش، بدقة فور كيه ألترا إتش دي، ال اي دي، اللون أسْود، ثمن التِليفزيون الحالي(6999)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(17999)ريال سعودي، بتخفيض(11000)ريال سعودي، وبخصم 61٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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تنزيلات جرير اليوم من ألْ جي بمكتبات جرير على الشاشات الذكية: