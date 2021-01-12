عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده بجميع فروعه لا تصدق، عروض بعشر ريالات سعودية فقط، وذلك على عدد من المنتجات الغذائية المذهلة، ومنها عروض مغرية لمحبي الشيكولاته من نوع سنيكرز أو شيكولاته مارس، أو شيكولاته باونتي كل ذلك بعشر ريالات فقط، بجانب عروض على منتجات شركة بانتين التجميلية العالمية أيضًا بعشر ريالات سعودية فقط.

عروض بنده اليوم

تخفيضات بنده العشر ريالات على الشيكولاته من هايبر ماركت بنده:

عروض بنده الأسبوعية الصنف أصابع شُوكولاته سنيكرز، عدد ست قطع وزن القطعة خمسين جرام، ثمن العبوة الحالي عشرة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بنده الصنف شوكولاتة مارس، عدد ست قطع وزن القطعة واحد خمسين جرام، ثمن العبوة الحالي عشرة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف شوكولاتة باونتي، عدد خمس قطع وزن القطعة سبعة خمسين جرام، ثمن العبوة الحالي عشرة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده العشرة ريالات على منتجات بانتين من أَسواق بنده: