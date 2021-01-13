تراند الفن: لبلبة رفضت المشاركة مع عادل إمام فى هذا الفليم والسبب مفاجأة

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 13 يناير 2021 12:09 صباحاً - admin يومين مضت أخبار الفن والفنانين 207 زيارة
كشفت الفنانة لبلبة، لأول مرة، سبب رفضها المشاركة في فيلم من بطولة الفنان الكبير عادل إمام.
وقالت لبلبة، في تصريحات صحفية، إنها “تعاونت مع الراحل وحيد حامد في فيلم “معالي الوزير” مع الراحل أحمد زكي، ثم طلبها أيضا للمشاركة في فيلم “عمارة يعقوبيان” مع الزعيم عادل إمام، لكنها رفضت لأنها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر”.
وأضافت لبلبة، “محظوظ اللي يقرب ويتعامل مع وحيد حامد”، مشيرة إلى “دوره في تشجيعها لحضور مهرجان “كان” السينمائي”، قائلة: “حضرت بعد ذلك دورات المهرجان فكنا نشاهد عروض الأفلام معا ونتناقش فيها”.
وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد، الأسبوع الماضي، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام المجتمع.
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