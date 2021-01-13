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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا المميزة على الأجهزة المنزلية تصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا الإلكترونية مستمرة طوال هذا الأسبوع، على مجموعة لم يسبق لها مثيل في الضخامة والرقي والذوق الرفيع والأسعار التي تناسب وتشجع الجميع على إقتنَائها، وهي مجموعة الأثاث الخارجي والمعروضة بكافة تفاصيلها وألوانها ومقاستها المتعددة على الموقع الرسمي الخاص بأسُواق اكسترا، بجانب تشكيلة مبهرة من سجاجيد الصلاة المريحة والعصرية.
عروض اكسترا الأسبوعية
خصومات اكسترا على الأثَاث الخارجي من أسُواق اكسترا:
- تخفيضات اكسترا الصنف طاولة قابلة للطي من المنتصف، بطول ستة أقدام، أبعاد 180*75*74 سنتيمتر، اللون أبْيض، ثمن الطاولة الحالي(249)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(299)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 16.72٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أثني عشر ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
تخفيضات اكسترا الأخيرة
تنزيلات اكسترا على سجادة الصلاة من أَسواق اكسترا:
- عروض اكسترا الأسبوعية الصنف سجادة صلاة سي أس أي المطورة بتقنية الرغوة المرنة (ميموري فوم)، الأبعاد 125*75 سنتيمتر، اللون أحمَر، ثمن السجادة الحالي(179)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(249)ريال سعودي، بتخفيض سبعين ريال سعودي، وبخصم 28.11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع تسعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
- الصنف سجادة صلاة سي أس أي المطورة بتقنية الرغوة المرنة (ميموري فوم)، الأبعاد 125*75 سنتيمتر، اللون أصفر، ثمن السجادة الحالي(179)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(249)ريال سعودي، بتخفيض سبعين ريال سعودي، وبخصم 28.11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع تسعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
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