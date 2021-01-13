عروض اكسترا المميزة على الأجهزة المنزلية تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا الإلكترونية مستمرة طوال هذا الأسبوع، على مجموعة لم يسبق لها مثيل في الضخامة والرقي والذوق الرفيع والأسعار التي تناسب وتشجع الجميع على إقتنَائها، وهي مجموعة الأثاث الخارجي والمعروضة بكافة تفاصيلها وألوانها ومقاستها المتعددة على الموقع الرسمي الخاص بأسُواق اكسترا، بجانب تشكيلة مبهرة من سجاجيد الصلاة المريحة والعصرية.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا على الأثَاث الخارجي من أسُواق اكسترا:

تخفيضات اكسترا الصنف طاولة قابلة للطي من المنتصف، بطول ستة أقدام، أبعاد 180*75*74 سنتيمتر، اللون أبْيض، ثمن الطاولة الحالي(249)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(299)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 16.72٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أثني عشر ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا الأخيرة

تنزيلات اكسترا على سجادة الصلاة من أَسواق اكسترا: