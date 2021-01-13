نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية أحصل علي خصم يصل ل 70 % لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا في المملكة العربية السعودية بتقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة للعملاء مثل خدمة تجهيز اكسترا والتي تشمل تجهيز شامل لأجزاء جهاز معين حسب رغبة العميل، بالإضافة إلى خدمة ضمان اكسترا التي تقدمها الشركة على كل المنتجات الخاصة بها، وأيضًا خدمة حماية اكسترا والتي تشمل وضع برامج حماية في الأجهزة التي تقوم الشركة بتصنيعها. عروض اكسترا عروض اكسترا على قسم أدوات المطبخ: عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر عصارة اريتي 60 واط ذو حركة دورانية 85 ريال سعودي بدلاً من سعر 178 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر عصارة أوميجا مع وعاء ستانلس ستيل 719 ريال سعودي بدلاً من سعر 1349 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر عصارة بلاك أند ديكر للفواكه 400 واط 1.3 لتر سرعات لون أبيض 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 239 ريال سعودي.

بلغ سعر عصارة برنسيس للحمضيات لون أسود 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 78 ريال سعودي.

بلغ سعر عصارة 800 وات ستانلس ستيل 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 400 ريال سعودي.

بلغ سعر عصارة بالسون 85 واط لون فضي 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 179 ريال سعودي. عروض اكسترا على قسم أدوات المطبخ تخفيضات هايبر اكسترا : عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز اريتي لتحميص الخبز ذو تصميم ميز 930 واط 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز برنسيس لتحميص الخبز 1000 واط لون أبيض 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 119 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز مورفي ريتشارد لتحميص الخبز 4 قطع لون أبيض 344 ريال سعودي بدلاً من سعر 459 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية أحصل علي خصم يصل ل 70 % لمدة 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.