عروض العثيم الأسبوعية ولمدة 4 أيام تخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة أهم وأحدث الأسعار التي يمكن أن يقدمها أي متجر أسواق عبد الله العثيم (أسواق عبد الله العثيم) بالإضافة إلى توفير أسعار مناسبة لجميع الفئات في المجتمع السعودي، كما توفر العثيم جميع الخدمات الكهربائية بالإضافة إلى الخصومات الخاصة التي تقدمها الأجهزة وعرض العثيم الإلكتروني والمواد الاستهلاكية، فإنه يوفر أيضًا للعملاء العديد من الفرص النادرة. عروض العثيم عروض أسبوعية من العثيم على المنتجات الغذائية المختلفة: عروض العثيم الاثنين عسل هالي زهور ضغاط، وزن 500 جرام، بسعر 12.75 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي

تخفيضات العثيم زيت زيتون فيكتو بكر، وزن 2 لتر، بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال سعودي

تنزيلات العثيم أرز فيكتو سيلا بسمتي، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 51.50 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال سعودي

حمص اديليا حب، زجاج وزن 560 جرام، عدد 3 حبة بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي

بطاطس تاستو رفيعة، وزن 2500 جرام، بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال سعودي تخفيضات العثيم عروض العثيم الأسبوعية قهوة هالي 3 × 1، وزن 20 جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي

خصومات العثيم قشطة هالي، وزن 95 جرام، بسعر 1.75 ريال سعودي بدلاً من 3.25 ريال سعودي

زيت هالي ذرة، وزن 9 لتر، بسعر 75.95 ريال سعودي بدلاً من 90.95 ريال سعودي

عرض من العثيم على طحينة فيكتو سائلة، وزن 450 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي

تقدم العثيم بطاطس هالي شرائح، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 12.25 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال سعودي

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