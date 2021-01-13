عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 60% أقوى تخفيضات السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض ساكو للعدد والأدوات في المملكة العربية السعودية لم تكتفي بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها فقط من أجل تسهيل عملية التسوق وشراء المنتجات من قبل العملاء، ولكنها قامت أيضًا بإنشاء تطبيق خاص بها هذا التطبيق متاح على متجر جوجل ومتجر أبل أيضًا، ويحتوي التطبيق على كل المنتجات التي تقوم الشركة ببيعها بالإضافة إلى العروض الكثيرة المتاحة عليه. عروض ساكو عروض ساكو على قسم الأدوات المنزلية: تخفيضات ساكو بلغ سعر مصفاة حديد صلب قطرها 29.5 سم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر برطمان 64 أونص 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 85 ريال سعودي.

بلغ سعر طبق شوربة 6 سم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

بلغ سعر زجاجة ماء وعصير بلاستيكي 47 ريال سعودي بدلاً من سعر 59 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم مناشف مطبخ 3 قطع بني 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

بلغ سعر حاوية عصير 1.25 جالون 4.73 لتر 68 ريال سعودي بدلاً من سعر 85 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم لوح تقطيع 14.5*11 أحمر اللون مكن جلي دكساس 68 ريال سعودي بدلاً من سعر 88 ريال سعودي. عروض ساكو على قسم التخزين تخفيضات هايبر ساكو : تخفيضات ساكو بلغ سعر رف تخزين طقم 4 قطع 197 ريال سعودي بدلاً من سعر 220 ريال سعودي.

عروض ساكو بلغ سعر طقم حامل معدني لون أبيض ليدو 36 ريال سعودي بدلاً من سعر 50 ريال سعودي.

تنزيلات هايبر ساكو بلغ سعر رف زاوية زجاجي شفاف 5 بوصة 98 ريال سعودي.

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