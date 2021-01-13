نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على الأقمار الصناعية لمتابعة أجدد أغاني وأناشيد الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، يتصدر تردد قناة طيور الجنة محركات البحث في المنطقة العربية لكونها من أفضل وأشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، والتي تعتبر الخيار الأفضل والأنسب للأمهات والآباء ليتركوا أبنائهم أمام محتواها الشيق والفريد والهادف، والذي يتناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة وخالي من أي مشاهد أو ألفاظ خارجة، وبعد أن شاهدنا ازدياد البحث عن تردد قناة طيور الجنة قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نستعرض عليكم التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل وأشهر القنوات العربية التي تقدم للأطفال محتوى متميز وفريد يجمع بين الترفيهي والتعليمي والثقافي، وتناشد الأطفال من خلال طريقة مختلفة عن غيرها وهي الأغاني والأناشيد المختلفة، وبالفعل استطاعت القناة أن تحقق شهرة كبيرة في الوطن العربي بفضل تجربتها المتميزة، وتعد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال من أولى القنوات العربية التي انطلقت للأطفال في عام 2008، وتحتل القناة مكانة مهمة جداً حالياً بين القنوات المنافسة لها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة للأطفال تحديث التردد الجديد الخاص بها منذ بداية عام 2021 وهذا لتوفير صورة أوضح وصوت أنقي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وإليكم الآن ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11310، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة للأطفال في مختلف الأعمار محتوى متميز وهادف للغاية ، من خلال عرض الأغاني التعليمية والترفيهية، وأيضاً الأناشيد التي تعلم الأطفال مفاهيم الدين الإسلامي والسلوكيات الصحيحة والصفات الجيدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم.