كيف تختار مهنة المستقبل في 8 خطوات

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محمد سياف - ابو ظبي - كم مرة سألت نفسك كيف تختار مهنة المستقبل ؟

في هذا المقال سنجيب ببساطة عن السؤال الذي يدور برأس كل شاب مقبل علي رحلته و سنذكر لك 8 خطوات حتي تختار مهنة المستقبل كل ما عليك هو ان تكون مرتبا بشكل كافي حتي تتمكن من الوصول الي هدفك بشكل أفضل.

أولا : قيم نفسك

قبل أن تبدأ في اختيار مهنة المستقبل عليك أن تتعرف الي نفسك جيدا و أن تعلم ما هي النقاط التي تميز شخصيتك وما هي القدرات التي تميزك عن غيرك ففي نهاية الأمر ما يناسبك من العمل قد لا يناسب غيرك فعليك أن تستخدم أدوات الاختبارات الشخصية و أن تقيم ذاتك تقييما عادلا لتستطيع في النهاية أن تضع مميزاتك جنبا الي جنب لتحقق في النهاية محصلة قوية تجعلك مميزا و هنا أيضا تستطيع أن تحدد الوظائف المناسبة لتلك المميزات أو قد تستطيع ان تستعين بأحد خبراء التطوير الوظيفي لوجه قدراتك بشكل أفضل الي الإتجاه الأنسب لك.

ثانيا : استكشف قائمة من المهن

كل صفة وجدتها مميزة بنفسك ستجعلك شخصا ملائما لعدد من الوظائف التي ستشكل بها قوائم الوظائف المحتملة لكل صفة تملكها و في النهاية ستجد لديك عدد من الوظائف المشتركة بتلك القوائم و هنا تأكد ان تلك الوظائف هي الاكثر مناسبة لشخصك و لامكانياتك و هو ما سيجعل تساؤلك كيف تختار مهنة المستقبل يقترب تجاه ايجاد الاجابه.

ثالثا : استكشف الوظائف داخل قوائمك

ستجد في تلك المرحلة ان اصبحت اكثر تحديدا لعدد الوظائف المناسبة لك و هنا عليك ان تبدأ في دراسة تلك الوظائف من حيث معدلات الأرباح و المتطلبات و الأعباء الوظيفية و ستجد عدد من الجهات الحكومية و الخاصة التي ستساعدك عن طريق ما تعلن عنه من طلبات التوظيف و من متطلبات تلك الوظائف لتتمكن اكثر من تحديد وجهتك و تحديد الوظائف التي تثير اهتمامك بشكل أكبر.

رابعا : انشاء قائمة مختصرة

انت الان أصبحت اكثر قربا من اختيارك لمهنة المستقبل فعليك ان تستخدم بحثك في الخطوات السابقة لتقوم بحذف تلك الوظائف التي وجدتها غير مناسبة لك لتضيق الدائرة حول وظيفتان الي خمس وظائف علي الاكثر و هنا ستجد الاجابة قد اقتربت علي الظهور لك و اصبحت في اتجاهك الصحيح لاختيار وظيفة المستقبل بناء علي دراستك الشخصية المرتبة.

خامسا : اجراء المقابلات

بعدد ان حددت اخيرا وظيفتان الي خمس وظائف هم الانسب لك في رحلة اختيار مهنة المستقبل فعليك بتنسيق بعض المقابلات التثقيفية تجاه كل وظيفة و قد تستطيع الاستعانة بمواقع التوظيف المحترفة مثل موقع www.linkedin.com و الذي سيمكنك من العثور علي العديد من المحترفين في مجالاتك التي ادرجتها بقائمتك المختصرة و قد تتطيع ان تحصل علي كم جيد من المعلومات في حال نجحت في اجراء عدد من المقابلات التثقيفية تجاه وظائفك و ستجد انك اصبحت قريبا جدا من بدأ مشوارك الوظيفي الناجح.

سادسا : اختر وظيفتك المفضلة

انت الآن قادر ان تحدد وظيفة واحدة هي مهنة المستقبل و التي تجتمع عندها كل مجهوداتك البحثية و التي تتوافق ايضا مع قدراتك و امكاناتك الشخصية فكل خطوة قد مررت بها كانت تزيد من فرص تلك الظيفة في مقابل باقي الوظائف داخل القائمة و لكن لا تجعل هذا الاختيار هو النهاية لأن كثير من رواد الوظائف قد يغيرون من مجال عملهم لأكثر من مرة فضع دائما داخل صندوق البحث خطة بديلة لوظيفتك فقد تلجأ اليها خلال وقت معين.

سابعا : حدد أهدافك

في تلك المرحلة انت تملك من المعلومات البحثية الكثير بعد كل ما اجريته من البحث و الاستفسار و الماقرنات و قد أصبحت قادرا علي تحديد أهدافك قصيرة المدي و أيضا طويلة المدي فقد يكون ضمن أهدافك الوصول الي مرتبة معينه أو يكون اكمال تعليمك الي مرحلة ما و غيرها من الاهداف الراقية و المشروعة و التي يسعي لها الكثير من محبي التطور و العمل

ثامنا : ضع خطتك الوظيفية

ليصبح كل ما قمت به من بحث و جهد و ترتيب للاوليات قيمة فعليك بان تدون اهدافك بشكل مرتب و منسق و متتالي حتي تتمكن من تحقيق اهدافك بصورة علمية مرتبة و يمكنك تنسيق اهدافك قريبة المدي و بعيدة المدي بحيث تسعي لتحقيق كل منها واحد تلو الآخر و تجد نفسك في كل خطوة قدد حققت حلما و بدأت تجاه الآخر و ستمكنك تلك الخطة من ترتيب مجهودك و تحقيق اقصي استفادة منه.