نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده للجوالات من 13 يناير حتي 19 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات من أقوى العروض التي يحتاج الكثير إلى معرفتها ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني آخر عروض بنده علي الجوالات في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وتوفر بنده ماركت عدد كبير من الجوالات المختلفة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وتوفر نسبة خصومات عالية على هذه الهواتف ومن أبرز الجوالات التي تتوفر ضمن عروض بنده اليوم هي هواتف هواوي وهواتف آيفون وهواتف اوبو والكثير من الهواتف الشهيرة الرائعة التي تتوفر ضمن عروض بنده للجوالات.

عروض بنده للجوالات

يمكنك الحصول على هاتف ابل آيفون 12 بسعر 3999 ريال بدلاً وهاتف ابل آيفون اس إي بسعر 1919 ريال بدلاً من 2199 ريال والحصول على هاتف ابل آيفون إكس أس بسعر 2499 ريال بدلاً من 3509 ريال وهاتف لينوفو أي 8 بسعر 489 ريال بدلاً من 699 ريال وهاتف لينوفو أي 7 بسعر 335 ريال وهاتف هواوي واي 5 بي بسعر 375 ريال وهاتف هواوي واي 9 أي بسعر 1099 ريال وهاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلاً من 1759 ريال وهاتف سامسونج أي 51 بسعر 969 ريال بدلاً من 1209 ريال وهاتف سامسونج أي 01 بسعر 399 ريال.

توفر بنده ماركت عروض رائعة على تابلت لينوفو م 7 حيث يتوفر التابلت بسعر 449 ريال وتابلت لينوفو أم 10 بسعر 599 ريال وتابلت ابل 8 بسعر 1649 ريال وأسورة رياضية شاومي مي 4 بسعر 95 ريال بدلاً من 129 ريال وسماعة لاسلكية ب 49 ريال بدلاً من 198 ريال وسماعة لاسلكية برو بودس بسعر 119 ريال بدلاً من 229 ريال.