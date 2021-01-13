نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم من 13 يناير حتي 19 يناير أقل الاسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان اقل الأسعار من أسواق العقيم من أقوي العروض التي توفرها العقيم السعودية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتوفر أسواق العقيم جميع احتياجات ومستلزمات المنزل بأسعار مميزة للغاية حيث يعد مهرجان اقل الأسعار هو الأفضل حيث توفر أسواق العقيم به الكثير من العروض علي المئات من المنتجات واحتياجات المنزل الأساسية، وتسري العروض حتى 28 جمادى الأولى الموافق 12 يناير أو نفاد الكمية مما يوفر لجميع المواطنين فرصة الاستفادة من جميع هذه الخصومات.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

عروض العثيم هي عروض مميزة تضم عدد كبير للغاية من المنتجات وجميع أنواع اللحوم مثل لحم خروف بربري بالعظم ولحم نم سواكني بالعظم ولحم غنم روماني بالعظم ولحم عجل بلدي دون عظم ولحم رفيدي بالعظم ولحم حاشي بالعظم ولحم حاشي طازج دون عظم ولحم عجل باكستاني دون عظم ولحم عجل باكستاني بالعظم وجميع أنواع الفواكه والخضروات مثل الفراولة وقرع عسلي وبرتقال عصير وتفاح رويال وفلفل بارد وكوسة خضراء وجزر طازج وفلفل بارد أحمر واصفر وجزر مستورد.

تضم عروض اسواق العثيم السعودية عدد كبير من انواع الحلويات المختلفة مثل كيك رواني مكسرات وتورتة كرنفال وسط وحلويات شرقية مشكلة وزود دونات شوكولاتة ووشابورة سمسم وحبة بركة وكيك الشوكولاتة ومعجنبات مشكلة ديلوكس ومافن كوكيز ديلوكس وكرواسون فراولة واصابع سمسم، وايضا من ضمن المنتجات التي توفرها العثيم عروض مميزة عليها هي الجبن والالبان وابرزها هي جبن هالي وجبن دمياطي مصر وجبن اسكندراني اسطنبولي وجبن الزهار ملح خفيف وجبن جريب لاند ابيض وجبن دومتي دوبل كريم وجبن فيكتو قريش وجبن استرا حلومي.

عروض العثيم الاسبوعية