جولي شيك السعودية وجميع الدول العربية 2021 – رقم جولي شيك

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محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر موقع جولي شيك من أهم المتاجر الإلكترونية في مجال الأزياء النسائية والرجالية والأطفال والأكسسوارات، وأيضا الماكياج والجوالات والأحذية والشنط على مستوى منطقة دول الخليج، من خلال تقديم مختلف منتجات الموضة والتصميمات الشبيهة بالماركات العالمية المنتجة بالمصانع الصينية بأسعار تنافسية ورخيصة مقارنة بالأصلية، بالاضافة لتوفير خدمة عملاء باللغة العربية ولغات متعددة وأنظمة تسوق الكتروني عبر الانترنت تتميز بالمرونة .

رقم جولي شيك

ويعمل موقع جولي شيك بالتعاون مع مختلف شركات التخزين والشحن والتوصيل ومنها أرامكس و”دي اش ال”، مع منح العملاء اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، سواء الدفع عن طريق البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الماستر كارد وأيضا “باي بال”، أو اختيار الدفع عند إستلام المنتج وهذه الخدمة موفرة بالمملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مقابل رسوم تقدر بنحو 9 دولار أوما يعادل 36 ريال سعودي للطلبات التي يقل سعرها عن قيمة 60 دولار أمريكي .

موقع جولي شيك

يتميز موقع جولي شيك بالتسليم السريع لطلبات العملاء من خلال تعاقده مع أفضل شركات التوصيل، ويتيح لزبائنه إمكانية إرجاع المنتجات المطلوبة خلال فترة حددها بتسعة أيام باستثناء ملابس السباحة والأكسسوارات التي لا يمكن إرجاعها، ومن أهم مميزات جولي شيك عروض الخصومات الأسبوعية التي تصل أحيانا إلى 70 % .

حرصت إدارة شركة جولي شيك على توفير المتعة بشكل دائم لعملائها، من خلال إعداد خطط تسويقية تتناسب مع جميع الأذواق بإتباع أسلوب تعامل مرن، حيث تعتبر منصة جولي شيك فرصة لتوفير المال والوقت، من خلال عروضها التنافسية وعروض الكوبونات التي تعلن عنها من حين لآخر .

جولي شيك السعودية

ننشر على “مصر فايف” رقم خدمة عملاء جولي شيك المجاني من السعودية والكويت ورقم جولي شيك من باقي الدول الأخرى، للاستفسار وطلب المساعدة حول الطلبات .

رقم جولي شيك من الكويت:

+965 22200089

رقم جولي شيك السعودية

+966 138928999

للاتصال بخدمة العملاء من الدول الأخرى رقم جولي شيك الدولي :

+965 22200089

أعلنت جولي شيك عن إطلاق سلسلة جديدة من الحلول لإرضاء عملائها، من أبرزها بناء مستودع ذكي خاص ببلاك فرايدي لضمان حصول العملاء على طلباتهم بسرعة، كما اتخذت شركة جولي شيك من البحرين مقرا لعملياتها لتغطية خدمتها في أسواق الخليج .

ويمكن في حال تعذر التواصل مع خدمة عملاء زبائن جولي شيك، التواصل مع الشركة عبر البريد الالكتروني للحصول على معلومات حول طلباتكم أو الاستفسار وأيضا تقديم الشكاوى من هنا : [email protected]

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