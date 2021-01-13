نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض الجديدة أسواق العثيم وهدايا التنزيل على المنتجات الطازجة الغذائية.. سارعي واحصلي على الطازج من العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم المميزة، اليكم ما يقدمه أسواق العثيم من عروض مميزة؛ هناك العديد من العروض المميزة التي يقدمها أسواق سوبر ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه العروض التي تُقدم من خلال أسواق عبدالله العثيم وينتظرها جميع مواطني المملكة : عروض العثيم الالكترونية على جميع الأجهزة والإلكترونيات، عرض العثيم على الأجهزة الكهربائية، عروض العثيم الاسبوعيه على الأدوات المنزلية، و عروض الجوالات في العثيم والهواتف الذكية وغيرها، و اليكم اسعار العثيم لبعض عروض العثيم. عروض العثيم الطازج للأسبوع الثاني من العام الجديد عروض العثيم زيتون يوناني كالاماتا جامبو، السعر 23.50 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم اليوم زيتون أخضر مفرغ، سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.

عرض العثيم زيتون اليسا / أخضر محشي، وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه حلاوة جستنية، شعر سادة، وزن كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الالكترونية زبدة اماراتي بلوك، وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

العثيم الطازج لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن، وزن كيلو بسعر 68.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين مرتديلا سنيورة بقر، وزن كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي منوع.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين جبن فيكتو دبل كريم، وزن كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم جبن دومتي دوبل كريم، وزن كيلو بسعر 12.50 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم جبن جرين لاند بالقشطة، وزن كيلو بسعر 14.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم جبن رومي مصري تشيزا لاند، وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

عروض العثيم مول جبن الزهار فيتا، وزن 1,5 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي. عرض الاثنين العثيم و أقل اسعار العثيم عرض الاثنين العثيم جبن تشيزا لاند براميلي، وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين حلاوة هالي شعر، وزن كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاحساء مجدي ملح ليمون، وزن 100 جرام بسعر 2.75 ريال سعودي للكيس.

طازج العثيم مجدي كمون ناعم، وزن 90 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي للكيس.

عروض العثيم الاسبوعي مجدي كزبرة ناعمة، وزن 80 جرام بسعر 2.75 ريال سعودي للكيس.

العثيم الاثنين و جبنة كرافت شيدر علب 8 × 50 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم قهوة ستار بكس لاتيه، بسعر 10.95 ريال سعودي للحبة.

عروض الاثنين من العثيم برجر بقري، وزن 1000 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم القصيم جبن غنم، وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العروض الجديدة أسواق العثيم وهدايا التنزيل على المنتجات الطازجة الغذائية.. سارعي واحصلي على الطازج من العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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