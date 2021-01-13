نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تطبيق سيجنال “signal app” البديل الآمن بعد تحديث واتس اب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجه الآلاف من الأشخاص حول العالم إلى تحميل تطبيق سيجنال “signal app” بعدما سادت حالة من الغضب بين مستخدمي تطبيق واتس اب للتواصل عقب التحديثات الجديدة التي أعلن عنها التطبيق، والتي تتطلب موافقة المستخدم على مشاركة معلوماته الشخصية مع الشركة المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق whatsapp وفي حالة عدم موافقة المستخدمين على هذه الخيار فإنه سيتم منعهم من استخدام حساباتهم في التطبيق ابتداءً من يوم الثامن من فبراير 2021، وقد تعددت ردود الأفعال حول هذا الأمر من جانب المستخدمين فالبعض أخذ الأمر بطريقة هزلية بنشر الصور التي تحتوي عبارات كوميدية للسخرية من تعدي الشركة على خصوصيات المستخدمين، والبعض الآخر ندد بهذا الإجراء معتبراً إياه وسيلة غير مشروعة تهدد خصوصية أصحاب الحسابات المختلفة على التطبيق.

ما هو تطبيق سيجنال بديل واتس اب signal app؟

هو أحد التطبيقات التي تستخدم في المراسلة الإلكترونية ويعد واحداً من أكثر التطبيقات أماناً في العالم فهو يوفر حيزاً كبيراً من الخصوصية لمستخدميه حيث يوفر التطبيق ميزة تشفير المراسلات النصية والصور والفيديو التي يتم تناقلها بين طرفي المحادثة بصورة تامة، وقد تم إطلاقه لأول مرة في التاسع والعشرين من يوليو من عام 2014، وعقب ما أثاره التحديث الجديد لتطبيق واتساب من سخط العديد من مستخدميه، قام Elon Musk ثاني أغنى أغنياء العالم ورئيس شركة تيسلا بدعوة متابعيه لاستخدام تطبيق آخر غير whats app عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً استخدموا سيجنال، فزادت معدلات البحث عن التطبيق وتحميله، وقال العديد من الأشخاص أن تطبيق signal أحد التطبيقات التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وقد تزايد إقبال المستخدمين على تحميل التطبيق المجاني فأصبح على رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في كل من ألمانيا والهند وهونج كونج وفرنسا أيضاً.

كيفية تحميل تطبيق سيجنال وطريقة استخدامه

يمكنك تحميل هذا التطبيق عبر متجر جوجل أو app store وبدء الاستخدام باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى google play أو app store.

في مربع البحث قم بكتابة signal messenger.

قم بتثبيت التطبيق على هاتفك بالنقر على زر install.

بعد انتهاء التثبيت قم بالنقر على زر فتح، أو انقر على أيقونة البرنامج الظاهرة على الشاشة الرئيسية للهاتف.

سوف تظهر لك صفحة البدء بالبرنامج انقر أيقونة استمر.

قم بتفعيل الأذونات للسماح بالتطبيق بإرسال إشعارات الرسائل الجديدة إليك أولاً بأول.



قم بتحديد دولتك ثم كتابة رقم الهاتف التي تود إنشاء حسابك من خلاله ولا يشترط أن يكون نفس الرقم الذي تستخدمه في مكالماتك عبر الهاتفثم انقر زر التالي.



سيطلب منك التطبيق كتابة رقم تعريف شخصي، كي تستطيع وهو مختلف تماماً عن رمز التحقق الخاص برسالة التأكيد لتفعيل حسابك، يساعدك رقم التعريف الشخصي في استعادة ملفك الشخصي مرة أخرى إذا فقدت هاتفك أو قمت بتغييره.

سوف يتم نقلك إلى صفحة ملء بيانات الملف الشخصي قم بتسجيل الاسم واللقب، وقم بالضغط على رمز الكاميرا لاختيار الصورة المفضلة للملف الشخصي ثم انقر زر الحفظ.



سوف يعرض لك التطبيق ما إذا كان أحد جهات اتصالك يستخدم سيجنال أيضاً لتقوم بالتواصل معه بالنقر على أيقونة القلم في يسار الشاشة سوف تظهر لك جهات الاتصال المستخدمة للتطبيق قم بالنقر على الاسم الذي تريد التواصل معه.



عند إرسال أية رسالة إلى الطرف الآخر سوف تظهر علامتي صح بجوار الرسالة الأمر الذي يعني وصولها بنجاح ولا يعني ذلك أنه قد قرأها بالفعل.

بالنقر على أيقونة الكاميرا في يمين الشاشة يمكنك إرفاق صورة أو صورة متحركة أو ملف أو غير ذلك وإرسالها للطرف الآخر.

لإرسال رسالة صوتيه قم بالنقر مطولاً على علامة الميكروفون كما هو الحال مع تطبيق واتساب والتطبيقات الأخرى.

مميزات تطبيق سيجنال ماسنجر