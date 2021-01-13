نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود مكة المكرمة الاربعاء 13 يناير 2021 الاكل الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض بن داود مكة المكرمة اليوم بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع لفواكهه والخضروات مثل تفاح جالا، وبلو بيري، وبرتقال أبو صرة، وفراولة، وليمون أصفر، وبطاطا حلوة، وجزر أسترالي، وزهرة، وخس مدور، طماطم، وباذنجان مدور، وبطاطس، ويتوفر أيضا جميع أنواع الحلويات مثل كيكة اوريو، وكيكة براون بيتي، وكيكة الماريل وكيك إنجليزي، وكب كيك إنجليزي، ومعمول تمر، ومفن صغير، ومعجنات مشكلة، وخبز التورتيلا سويتر وخبز بالحليب سويتر وكريب، وشابورة اصابع، وقراميش ميني بالزعتر، وسناك للمكسرات، وشابورة قراميش، ويوجد غير ذلك من المنتجات الاخري.

عروض بن داود

تشمل عروض بن داود خصومات هائلة على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل بيبي تركي مدخن، والوادي جبنة ملح خفيف، وسنابل الخير قشطة بلدي، وجبنة برميزان إيطالي، وفيكتوريا جبنة موزريلا، وزينة جبنة موالح مشكل، وجبنة حلوم استرا، وجبنة فيتا هنجاري، وزيتون أخضر أردني، دليزيا جبنة شير بيضاء، وجبنة دوامتي، ويوجد أيضا جميع أنواع المكسرات والتوابل مثل فلفل أسود حب، وزبيب أخضر، وبندق أبيض، وبرغل أبيض واسمر ناعم أوخشن، وفول حب اومجروش مصري، ومكسرات صيني مشكلة، ويوجد ايضا نسكافيه قهوة جولد، وقهوة كلاسيك، وعلي كافية فرنسي، وبن الحموي قهوة، وباجه قهوة كلاسيك، وشاي احمد، وربيع شاي الاقوي، وربيع شاي اخضر طبيعي، وباجة قهوة عربية سريعة التحضير.

اريال مسحوق غسيل 76.95 ريال.

الشعلان ارز نسيلا بسمتي 58.95 ريال.

شمس زيت دوار الشمس 19.95 ريال.

نيدو حليب مجفف 52.95 ريال.

الاسرة سكر ناعم 11.95 ريال.

طماطم 3.95 ريال.

باذنجان مدور 3.95 ريال.

بطاطس 1.95 ريال.

جزر استرالي 4.95 ريال.

زهرة 3.95 ريال.

خس مدور 4.95 ريال.

ليمون اصفر 3.95 ريال.

فراولة 1.95 ريال.

خبر التورتيلا سويتر 12.50 ريال.

كريب 7.95 ريال.

مفن صغير 9.95 ريال.

معمول تمر 38.95 ريال.

فول حب او مجروش مصري 5.95 ريال.

مكسرات صيني مشكل 11.95 ريال.

زبيب اخضر 24.95 ريال.

فلفل اسود حب 25.95 ريال.

بندق ابيض 49,95 ريال.