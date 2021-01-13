نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم متعة التسوق والتوفير على المستلزمات المنزلية والمقاضي الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم متعة التسوق والتوفير يمكنكم التسوق الآن بفروع أسواق العثيم بالمملكة وشراء كل مقاضيكم الشهرية بأقل الأسعار، وأقوي العروض الأسبوعية وتشمل علبة من الزيتون الأسود كوبوليفا 5 كيلو ب 86.95 ريال، 100 جم من زبدة بريذيدن بدون ملح ب 4.25 ريال، كرتون من دجاج دو ب 124 ريال، 750 جم من بطاطس لامب وستون أو كريست ب 10.95 ريال، خضار مشكلة مونتانا 400 جم ب 4.25 ريال، علبة جبنة بريذيدن 32 قطعة مثلثات ب 11.50 ريال، علبة 48 قطعة من بوك ب 8.95 ريال، جبن ثلاث بقرات 200 جم ب 4.25 ريال.

عروض العثيم اليوم متعة التسوق والتوفير على المستلزمات المنزلية

صلصة البرجر قودي 290 مل ب 10.95 ريال، كاتشب طماطم قودي طبيعي ب 11.95 ريال، مايونيز قودي ب 10.95 ريال، مايونيز قودي ترفل الاسود 250 مل ب 9.50 ريال، زبدة فول سوداني قودي ناعم 340 جم ب 8.95 ريال، فول قودي مدمس 450 جم ب 9.95 ريال، كرات لحم بقري 400 جم ب 11.95 ريال، شاي ليبتون أخضر 100 كيس ب 18.95 ريال.

عروض العثيم اليوم على المجمدات

نقانق بالجبنة دجاج انتاج داري ب 3.95 ريال، بطاطس داري 2 كيلو 10.95 ريال، كيلو فراولة مجمدة ب 7.95 ريال، جبن داري بيضاء ب 3.95 ريال، خصم 35% على برجر الحم من ساديا، كرتون من الدجاج وزن 800 جم ساديا ب 119 ريلا، أنصاف صدور ساديا ب 45.95 ريال، بازلاء خضراء أو فاصوليا ب 11.95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

شوكولاتة حليب ميني الحبة ب 8.95 ريال، علبة كليجا بلفيتا نخالة 12 حبة ب 14.50 ريال، شوكولاتة هيرشيز كرسبي بالحليب قليلة الحلاوة ب 15.95 ريال، ويفر كيت كات أصابع شوكو العلبة ب 30.95 ريال، ويفر كيت كات أصابع ب 10.95 ريال، علك رينجليز فراولة بدون سكر ب 9.95 ريال، شوكولاتة بست ميني مشكلة ب 37.95 ريال.