نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا 2021 للسيارات العائلية بالسعودية في يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2021 للسيارات العائلية، من اهم العروض التي تقدمها شركه عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية والتي اعلن عنها علي صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عروض تويوتا 2021 للسيارات العائلية التي أثارت الجدل في المملكة وتسال الجميع عن تلك العروض والتي سوف نوضحها لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض تويوتا 2021 للسيارات العائلية

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروض تويوتا 2021 للسيارات العائلية في المملكة والتي شملت السيارات العائلية من ماركة تويوتا حيث شملت العروض سياره تويوتا فورتشنر 2021 gx2 دفع رباعي و سياره تويوتا فورتشنر 2021 gx2 و سياره تويوتا انوفا 2021 أساسي و سياره تويوتا راش 2021 gl و سياره تويوتا راش 2021 استاندرد، حيث اعلن عبد اللطيف عن بداية العروض من 10 يناير 2021 حتي 3 فبراير 2021.

تويوتا فورتشنر 2021 gx2 دفع رباعي

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 gx2 دفع رباعي وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع كلي.

حجم المحرك 10.40 لتر بمعدل استهلاك 2.70 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 164 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس.

3 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات و فرامل بتقنيه دعم المكابح ومقاعد مخمل.

عرض تويوتا فورتشنر 2021 gx2 دفع رباعي

يمكن الحصول علي تويوتا فورتشنر 2021 gx2 دفع رباعي بقسط شهري 2073 ريال بدون دفعه أولي وعلي دفعه 60 شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 gx2

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 gx2 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع خلفي.

حجم المحرك 15.10 لتر بمعدل استهلاك 2.40 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 147 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس.

3 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات و فرامل بتقنيه دعم المكابح ومقاعد مخمل.

عرض تويوتا فورتشنر 2021 gx2

يمكن الحصول علي تويوتا فورتشنر 2021 gx2 بقسط شهري 1909 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا انوفا 2021 أساسي

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا انوفا 2021 أساسي وهي:

السيارة فان بدفع خلفي.

حجم المحرك 11.30 لتر ومعدل استهلاك 2.70 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 164 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس.

3 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

مقاعد مخمل ونظام قفل آلي للأبواب.

عرض تويوتا انوفا 2021 أساسي

يمكن الحصول علي تويوتا انوفا 2021 بقسط شهري 1676 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا راش 2021 gl

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا راش 2021 gl وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع خلفي.

حجم محرك 16.30 لتر بمعدل استهلاك 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 102 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس اربع سرعات.

5 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات و فرامل بتقنيه دعم المكابح ومقاعد مخمل.

عرض تويوتا راش 2021 gl

يمكن الحصول علي تويوتا راش 2021 gl بقسط شهري 1244 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا راش 2021 استاندرد

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات تويوتا راش 2021 استاندرد وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع خلفي.

حجم محرك 16.30 لتر بمعدل استهلاك 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 103 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس اربع سرعات.

5 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه ولا يوجد كاميرا خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات و فرامل بتقنيه دعم المكابح ومقاعد مخمل.

عرض تويوتا راش 2021 استاندرد

يمكن الحصول علي تويوتا راش 2021 استاندرد بقسط شهري 1166 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.