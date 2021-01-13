نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الاسبوعية الاربعاء 13يناير 2021 العودة الي المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض أسواق هايبر بندة الأسبوعية خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان وغير ذلك من مختلف المنتجات الأخرى مثل جبنة فيتا السعودية، وجبنة شيدر أبيض، ومرتديا أمريكانا بقري ساده، وحلاوة طحينية سادة الجيل، وجبنة رومي هيلئي فود، وجبنة ايدام، وكيك الفانيلا الصغير نحول، وفطيرة لوزين، وكوب كيك أمريكانا، وكعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا، وخبز توست أبيض يومي، وكروسان برونتو، وشرائح خبز بر جامبو، وخبز بالشكولاتة، وكرواسون، وحليب عضول كامل، وكريمة البندق والكاكا وعضوي، وحليب طويل الأجل كامل، وحليب ندي طويل الأجل بالنكهات، وحليب مجفف كامل الدسم نيدو، وحليب مجفف بالتركيبه الغذائية.

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عروض هايبر بنده الاسبوعية

تحتوي عروض هايبر بندة اليوم علي خصومات لجميع منتجاتها والتي تتكون من فراند سكر ناعم، ونور زيت دوار الشمس، ونوتيلا ومعطر جسم إكس، وأرز بسمتي، وسمك ساردين، وسمك باغا صغير، وماكريل روزي، وسمك تونة أسود، وسمك بلطي صغير، كبدة غنم ولحم بقري دون عضم ولحم بقري بالعضم، وكبدة بقري طازج، ولحم بقري هندي دون عضم مفروم، ولحم غنم نعيمي، ويتوفر أيضا جميع أنواع لفواكهه والخضروات مثل تفاح فواجي وطماطم، وبرتقال أبو صرة ، وموز فلبيني، وليمون أخضر، ويوجد جميع أنواع المخبوزات مثل معمول بالتمر، وبسكويت مصري طويل، وبيتي فور مشكل، وميني دونات ابيض بخطوط الشكولاتة، وخبز برجر البطاطس فوشية، وخبز البرجر بالسمسم فوشية، ورقائق التورتيلا وخبز هوت دوغ فونتي.