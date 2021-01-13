نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي تلفازك بالتقسيط المريح بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي تلفازك بالتقسيط المريح بدون فوائد، مع عروض شاشة تلفزيون 2021 التي تقدمها شركة Electro و Al Reda، يمكنك الحصول على ما تريد من شاشات تلفزيون عالية الجودة وفائقة الكفاءة، مع خصومات تصل إلى 50٪ و بأقساط مريحة، دون شروط ومزايا أسهل، أو أروع، فهيا قم بإعداد الفشار للاستمتاع بحضور برنامجك المفضل الليلة مع عائلتك ولا تتحمل عبء الميزانية،وداعًا لجهاز التلفزيون القديم الخاص بك والترحيب بالعام الجديد مع تلفزيونك الجديد الأكثر ذكاءً بأحدث التطورات التكنولوجية وأفضل العلامات التجارية لتلبية جميع احتياجاتك الترفيهية.

يقدم 2021 شاشة تلفزيون من شركة Electro

مع بداية العام الجديد 2021 تعلن Electro عن أحدث عروضها على شاشات التليفزيون ذات الجودة العالية والكفاءة الفائقة بخصومات تصل إلى 49٪، دعنا نتعرف على عروض شاشة تلفزيون 2021 من Electro

شروط ومزايا الحصول على أحدث العروض شاشات تلفزيون 2021 من شركة الكترو بالتقسيط

لا تستطيع تحمل سعر الكاش فلا تتحمل أعباء مع خدمة التقسيط التي تقدمها شركة Electro، حيث يمكنك الدفع بالتقسيط كما يحلو لك بشروط وأحكام وأسهل وأروع المزايا، دعنا نتعرف على هذه الشروط والمزايا.

مميزات التقسيط من الكترو

متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون هامش ربح.

تقسيط على أقساط شهرية سهلة تمامًا تصل إلى 12 شهرًا.

شروط التقسيط الكهربائي

يجب ألا تقل فاتورتك عن ألف ريال سعودي كحد أدنى لتحصل على عروض 2021 TV من شركة إلكترك.

تنطبق هذه الخدمة فقط على عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقة بنك الجزيرة الائتمانية.

بعد شرائك تليفزيون من عروض Electro TV screen باستخدام بطاقة ائتمان بنك الجزيرة، يجب عليك طلب تحويل الشراء إلى عملية تمويل بدون هامش ربح وعلى أقساط، من خلال التواصل مع خدمة العملاء للبنك لتأكيد العملية، وإلا فإنه سيتم احتسابها على أنها عملية شراء عادية.

في حالة رغبتك في استرداد شاشة التليفزيون التي اشتريتها من إحدى صالات العرض التابعة لشركة Electro، ستخضع لسياسة الاستبدال والإرجاع ومراجعة البنك في حالة وجود متعلقات مالية.

إذن ما الذي تنتظره للحصول على أفضل عروض شاشات تلفزيون 2021 من Electro؟

كيف يمكنني الحصول على عروض 2021 TV من Electro؟

يمكنك الاتصال على 920008528 للحصول على أحدث عروض شاشة تلفزيون 2021 من Electro.

أو قم بزيارة أحد فروع شركة Electro للحصول على أحدث عروض شاشات تلفزيون 2021 من Electro على أحد العناوين التالية: