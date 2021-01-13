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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية 13 يناير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية نستعرضها معا ونبدأها بالمأكولات البحرية كيلو من سمك الهامور ب 49 ريال، والسمك الشعور ب 49 ريال، سلمون فيليه ب 89.95 ريال، سمك سلطان إبراهيم ب 29.95 ريال، كيلو كابوريا ب 32.95 ريال، سمك قاروص ب 24.95 ريال، جرين فارمز سلطة تونا ب 9.95 ريال، جزيرة الغذاء تونا خفيف ب 4.50 ريال، حدائق كاليفورنيا تونا قطع ب 4.95 ريال، المراعي الخضراء لحم تونا ب 5.95 ريال، رضوي قطع دجاج طازجة ب 14.95 ريال، دجاجة كاملة قطع اليوم ب 18.50 ريال، دجاج طازج انتاج الذهبي ب 15.25 ريال، فخد عجل باكستاني بدون عظم طازج ب 39.95 ريال.
عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية 13 يناير 2021
على كافية فرنسي العبوة 30 حبة ب 23.95 ريال، بن الحموي ب 11.50 ريال، باجة قهوة كلاسيكية أو معتدلة 200 جم ب 8.95 ريال، نسكافية جولد كابوتشينو ب 28.95 ريال، أحمد تي 100 كيس ب 13.95 ريال، المسافر قهوة عربية ب 46.95 ريال، ربيع شاي فرط 400 جم ب 17.95 ريال، ربيع شاي الأقوي 100 كيس ب 10.95 ريال.
عروض بن داود على الشوكولاته
رفايلو شوكولاته 15 حبة ب 13.95 ريال، نوتيلا شوكولاته 15 جم ب 2.95 ريال، نوتيلا بي ردي شوكولاته 6 حبات ب 7.95 ريال، فيريرو روشية 300 جم ب 36.95 ريال، كيندر بوينو شوكولاته ب 2.50 ريال، توبلرون ب 11.95 ريال، غندور وافل الكاراميل 24 حبة ب 10.95 ريال، حلاوة كراميل 800 جم ب 24.95 ريال، غندو ربك ون ب 11.50 ريال، شوكو ديت مع اللوز ب 15.95 ريال، ريتر كراكرز 16 حبة ب 14.95 ريال، هواي ب 8.95 ريال.
توبليرون شوكولاته ميني 1+1 ب 16.95 ريال، أوريو بسكويت 16 حبة ب 13.95 ريال، نستلة شوكولاته مشكل ب 19.95 ريال، أولكر ديلكس ويفر 12 حبة ب 10.95 ريال، أولكر هالي بسكويت بالشكولاته ب 10.95 ريال، ماكفيتيز دايجستيف تن الشوكولاته ب 8.95 ريال، تيشوب ماري بسكويت 12 حبة ب 10.95 ريال.
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