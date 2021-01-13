نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية الاربعاء 13-1-2021 اقل الاسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض أسواق العثيم اليوم بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من سكر الأسرة ناعم، وأرز المفخرة مزة بسمتي هندي، وحليب المراعي، وزيت صني، وتفاح رويال جالا سلة، وفراولة علبة، وقرع عسلي، وبرتقال عصير، وكوسة خضراء، وجزر طازج كيس، وفلفل بارد أخضر، وفلفل بارد أحمر، وتمر صقعي وتمر عجوة المدينة علبة، وجزر مستورد، وتمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي، وعجينة تمر، وتمر سيافا سكري مكبوس، وتمر إنتاج النخيل رطب سكري، وكيك رواني مكسرات، وتورتة كرنفال وسط، وحلويات شرقية مشكلة، وزود دونات شكولاتة، وشابورة سمسم وحبة بركة أصابع، وكيك الشكولاتة ديلوكس، ومعجنات مشكلة ديلوكس، ومافن كوكيز ديلوكس، وأصابع سمسم، وكرواسون فراولة، وزود فتيت.

عروض العثيم الاسبوعية

تحتوي عروض أسواق العثيم اليوم على تخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل جبن الزهار ملح خفيف، وجبن إسكندراني إسطنبولي، وجبن دمياطي مصري، وجبن هالي أبيض دنماركي، وجبن استرا حلومي، وجبن فيكتو قريش، وجبن دومتي دوبل كريم، وجبن جرين لاند أبيض، وحلاوة حلواني سادة، وزبدة إمارتي بلوك، وترشي فلفل يوناني، وزيتون سما أسباني أسود، وزيتون جولدن بليت كالاماتا، وشطة حارة، وقهوة بربة عربي وسط، وقهوة برازيلي، وكاجو سادة نسي، وزبيب، ولوز ني، وجوز هند بودرة، كمون مطحون، وفصفص دوار الشمس ليمون، وسميد خشن، وعدس أحمر، وهيل زدني حب كيس، وهيل زدني، ومياة هالي، وفهوة زدني كلاسيك، وارز هالي برمل هندي، وحليب هالي بودرة.

دجاج مجمد 126.95 ريال.

سكر الاسرة ناعم 22.95 ريال.

زيت صني 10.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بالعظم 26.95 ريال.

لحم عجل ياكستاني بدون العظم 32.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم 27.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم 49.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعظم 44.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعظم 42.95 ريال.

عجينة تمر 5.95 ريال.

تمر سيافا سكري مكبوس 8.95 ريال.

تمر انتاج النخيل رطب سكري 9.95 ريال.

تمر صنعي 48.95 ريال.

جزر مستورد 4.45 ريال.

كوسة خضراء 1.95 ريال.