نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير 2021 وكيفية الحصول على الألف الجواهر فري فاير Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire ، شحن لعبة جواهر التي تزداد عمليات البحث عنها من قبل محبين الألعاب الأكشن والإثارة والتشويق، حيث أنها أصبحت متداولة بشكل كبير بكافة دول العالم، حيث أنها أصبحت حديث الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتدعو إلى القيام بشحن جواهر فري فاير بشكل مجاني، ما لا تدركه عزيزي القاري أن ذلك الطرق المنتشرة غير مؤمنة ولا قانونية وبطرق غير شرعية تؤدي لتهكير حسابك عبر فيس بوك لكي يكون من السهل اختراق حسابك، لذلك يجب أن لا نجري وراء كل ما يتروج على مواقع الانترنت، ونبتعد على الروابط مجهولة المصدر التي تحتاج منك إضافة إي معلومات شخصية، ونحن هنا اليوم لنوفر عليك طرق قانونية وشريعة تعمل على شحن جواهر فري فاير بكل سهولة دون تهكير. كيفية شحن لعبة جواهر يوجد عدة طرق قانونية للقيام بشحن جواهر فري فاير ولكنها غير منتشرة بدول الوطن العربي.

وبالأخص إذا كنت لا تمتلك بطاقات بنكية أو ماستر كارد، وترغب في الحصول على جواهر بإمكانك الدخول على حسابك بمتجر جوجل بلاي ستور.

ومن ثم التوجه لطرق الدفع، ومن ثم يتم إضافة طريقة الدفع من خلال جوجل بلاي، وتقوم بشحن ما تحتاجه من مجوهرات تتمتع بها بداخل لعبة فري فاير.

التي تمكنك من القيام بشراء شخصيات وملابس وأسلحة وحيوانات وغيرها ممن ما يحتاجه اللاعبين بداخل اللعبة لتحفيز روح المنافسة والإثارة . خطوات شحن جواهر فري فاير يجب عليك أن تطع على قائمة جواهر فري فاير التي يتم الحصول على ما تحتاجه من جواهر، ولكنك يجب في البداية التأكد من توفير رصيد كافي في المتجر الخاص بك، وتتم من خلال:

يتم الدخول على إعدادات متجر جوجل بلاي، ومن ثم يتم اختيار طريقة الدفع ويتم الدخول على متصفح جوجل كروم.

يتم الدخول للأشرطة الثلاثة الموجودة ومن ثم النقر على إعدادات.

يتم القيام بتغيير اسم الدولة والنقر على أمريكا من خلال الحساب الذي يتعلق بطريق الدفع.

يتم القيام بإضافة العنوان بشكل مفصل والنقر على حفظ، وبعد ذلك سوف يتم تحويل حسابك لحساب أمريكي لكي تتمتع بالكثير من النقاط بكل سهولة.

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