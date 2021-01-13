نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا ” تردد القنوات التعليمية 2021 على النايل سات للتعلم عن بعد .. وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث تردد القنوات التعليمية المباشرة 2021 على القمر الصناعي النايل سات والذي يبحث عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات منتصف العام، على أن يقوم الطلاب باستكمال المناهج الدراسية المقررة عليهم لنهاية الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2020 اون لاين على شبكات الإنترنت من خلال المواقع والقنوات التعليمية المختلفة التي وفرتها لهم الوزارة لكل الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من أجل تحصيل الدروس.

تردد القنوات التعليمية

هناك العديد من القنوات التعليمية من أجل متابعة الطلاب المقررات التعليمية بالراحل المختلفة ومنها قناة مدرستنا وهذه القناة تقدم المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وكذلك من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى الثانية صباحاً والحصة مدتها نصف ساعة وهي تعمل على مدار اليوم.

يوجد أيضاً قناة مصر التعليمية 2021، وقناة مصر التعليمية مباشر وهذه القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وأيضاً وفرت الوزارة القناة التعليمية المصرية 1 وهي خاصة بالمراحل الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.

التردد على النايل سات



نستعرض معكم الآن جميع الترددات الخاصة بالقنوات التعليمية المختلفة، المختصة بتقديم المحتوى التعليمي لجميع المراحل التعليمية وجميع المناهج الدراسية، بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم الأخيرة، في إطار مجهودات الوزارة في توفير المحتوى التعليمي للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.