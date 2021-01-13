نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل العروض علي سيارات كيا 2021 في يناير بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض علي سيارات كيا 2021، تعتبر من اهم العروض الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تقدمها شركه عبد اللطيف جميل بالتعاون مه كيا الجبر والذين اعلن عن هذه العروض علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت عدد من سيارات كيا والتي سوف نشرح مواصفات والفئات التي شملها العرض من خلال هذه المقالة.

العروض علي سيارات كيا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن العروض علي سيارات كيا 2021 والتي اعلن عن بداية العروض من يوم 10 يناير 2021 وتنتهي في 2 فبراير 2021 والتي شملت مجموعه من سيارات كيا 2021 وهي كيا سبورتاج 2021 lx و كيا سيلتوس 2021 lx و كيا سيراتو 2021 l و كيا بيجاس 2021 lx ويعتبر العروض مقدمه بالتعاون مع عبد اللطيف جميل والذي يمكنك الحصول علي العروض منه.

كيا سبورتاج 2021 lx

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات كيا سبورتاج 2021 lx وهي:

سياره رياضيه بدفع أمامي.

حجم المحرك 13.90 لتر بمعدل استهلاك 2.00 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 157 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومقاعد مخمل.

عرض كيا سبورتاج 2021 lx

يمكن الحصول علي كيا سبورتاج 2021 lx بقسط شهري 1514 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيا سيلتوس 2021 lx

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات كيا سيلتوس 2021 lx وهي:

سياره رياضيه بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.30 بمعدل استهلاك 1.60 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 123 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومقاعد مخمل ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق.

عرض كيا سيلتوس 2021 lx

يمكن الحصول علي كيا سيلتوس 2021 lx بقسط شهري 1322 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيا سيراتو 2021 l

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات كيا سيراتو 2021 l وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 15.20 لتر ومعدل استهلاك 1.60 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 126 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومقاعد مخمل ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق.

عرض كيا سيراتو 2021 l

يمكن الحصول علي كيا سيراتو 2021 l بقسط شهري 1265 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيا بيجاس 2021 lx

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات كيا بيجاس 2021 lx وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 17.80 لتر ومعدل استهلاك 1.40 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 95 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومقاعد مخمل ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق.

عرض كيا بيجاس 2021 lx

يمكن الحصول علي كيا بيجاس 2021 lx بقسط شهري 793 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.