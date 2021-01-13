عروض جرير على تابلت هواوي خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض جرير تخفيضات داخل مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، توفرها على عدد ضخم من المنتجات والأجهزة الإلكترونية، ومن أهم ما تقدمه فروع مكتبات جرير من عروض وخصومات تزيد عن عشرة بالمائة على مجموعة متميزة من أجهزة التابلت متعدد السِعات من ماركة هواوي المتفردة والمتصدرة للأسواق العالمية، بأقل الأسعار وأفخم مواد التصنيع وأرقى التصميمات. عروض جرير تخفيضات على تابلت هواوي ميت باد برو بسعة 128 جيجابايت الصنف تابلت من ماركة هواوي ميت باد برو، مزود بخاصية واي فاي، الشاشة بمقاس 10.8 إنش، سعة ذاكرة النظام الداخلية 128 جيجابايت، معالج ثماني النواة، اللون رمادي ميد نايت، ثمن التابلت الحالي(1899) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(2199) ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة ريال سعودي، وبخصم 14٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات جرير تخفيضات جرير على تابلت هواوي ميت باد برو بسعة 256 جيجابايت الصنف تابلت من ماركة هواوي ميت باد برو، مزود بخاصية واي فاي، الشاشة بمقاس 10.8 إنش، الجيل الخامس، سعة ذاكرة النظام الداخلية 256 جيجابايت، معالج ثماني النواة، اللون أَخضر فورست، ثمن التابلت الحالي(2769) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(.3099) ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة وثلاثين ريال سعودي، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات جرير اقوى خصومات جرير في بداية العام علي التابلت ماركة هواوى الصنف تابلت من ماركة هواوي ميت باد برو، مزود بخاصية واي فاي، الجيل الرابع، الشاشة بمقاس 10.8 إنش، سعة ذاكرة النظام الداخلية 256 جيجابايت، معالج ثماني النواة، اللون رمادي ميد نايت، ثمن التابلت الحالي(2349) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(2629) ريال سعودي، بتخفيض مائة وخمسين ريال سعودي، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. وذلك واكثر بجميع فروع مكتبة جرير بالسعودية.

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