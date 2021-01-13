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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل 60% أقوى تخفيضات السعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو متوفرة على عدد كبير من السلع التسويقية الرائعة والمتنوعة ما بين الأجهزة الكهربائية الخاصة بالاستخدام المنزلي، أو الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاستخدام الشخصي ومن أهمها الهواتف النقالة الذكية من ماركة أبل أيفون المتصدرة سوق الهواتف الحديثة، تأتيكم مع مجموعة ضخمة من الأكسسوارات الخاصة بالهواتف الذكية، بأسعار أقل وبجودات أعلى.
عروض ساكو الأسبوعية
خصومات ساكو على جوال أيفون 12 من هايبر ماركت ساكو
- تخفيضات ساكو الصنف هاتف ذكي من ماركة هاتف أيفون 12، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون أزرق، ثمن الهاتف الحالي(3949)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4049)ريال سعودي، تخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 3٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- عروض ساكو السعودية الصنف هاتف ذكي من ماركة هاتف أيفون 12، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون أبْيض، ثمن الهاتف الحالي(3949)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4049)ريال سعودي، تخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 3٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف هاتف ذكي من ماركة هاتف أيفون 12، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون أخضر، ثمن الهاتف الحالي(3949)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4049)ريال سعودي، تخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 3٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
تخفيضات ساكو السعودية
تنزيلات ساكو على سماعات الايربودز من ماركة أبل في هايبر ماركت ساكو
- عروض ساكو الأسبوعية الصنف سماعات آيَربودز برو من ماركة أبل، ثمن السماعات الحالي (949) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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