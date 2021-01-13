نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا في السعودية على أدوات المطبخ 2021 وأقوي عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا في السعودية تقوم ايكيا بتقديم الكثير من العروض في فروعها المختلفة ومن هذه العروض ما هو متاح الآن في فرع المملكة العربية السعودية وعروض ايكيا ينتظرها الكثير من المواطنين لأنها تلبي كل احتياجاتهم وبأسعار منخفضة عن العادي. عروض ايكيا في السعودية على أدوات المطبخ عروض ايكيا اليوم عروض ايكيا السعودية بلغ سعر مفرش الأطباق 45*33 سم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر مفرش الأطباق المشجر 33*45 سم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكميات المتاحة منه.

بلغ سعر مفرش الطاولة 180*36 سم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكميات المتاحة منه.

بلغ سعر كرسي متاح منه لونين الأبيض والأسود 142 ريال سعودي بدلاً من سعر 356 ريال سعودي.

بلغ سعر حامل أدوات الطعام 13*13 سم 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي.

بلغ سعر رف البهارات 37*13 سم 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر ماسورة التعليق 57 سم 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر صحن الصابون بثلاثة ألوان 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

بلغ سعر حامل شمعة صغيرة 6 سم 1 ريال سعودي بدلاً من سعر 2 ريال سعودي وذلك حتى نفاذ الكمية المتاحة منه.

بلغ سعر ماسك قطعة الشمع 21 سم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 76 ريال سعودي.

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