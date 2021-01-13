عروض جرير الأسبوعية خصومات تصل ل 60% على الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية من أكبر المكاتب المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بتقديم أفضل العروض والأسعار على منتجاتها من أجل جذب عدد كبير من المواطنين، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أقوى العروض المقدمة من جرير. عروض جرير الأسبوعية أفضل خصومات مكتبة جرير على أجهزة الكمبيوتر: تخفيضات جرير كمبيوتر محمول مقاس 13 بوصة هواوي ميت بوك اكس بذاكرة بحجم 512 جيجا بايت، بلغ سعره 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.

خصومات جرير هواوي 8 كمبيوتر محمول مقاس 15.6 بوصة بذاكرة بحجم 265 جيجا بايت، بلغ سعره 2969 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.

هواوي 8، كمبيوتر محمول مقاس 15.6 بوصة،5-3500U ايه ام دي رايزن، ايه ام دي راديون فيجا 8، بسعة حجم 256 جيجا بايت بلغ سعره 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2549 ريال سعودي.

هواوي Mate Book 14، كمبيوتر محمول بمقاس 14 بوصة، بسعة ذاكرة 512 جيجا بايت بلغ سعره 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4299 ريال سعودي. تخفيضات جرير تنزيلات مكتبة جرير على شاشات التلفزيون: عروض جرير هايسنس شاشة تلفزيون بلغ سعرها 3999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير شاشة إل جي تلفزيون بلغ سعره 9499 ريال سعودي.

شاشة تي سي إل بلغ سعره 11.999 ريال سعودي.

بلغ سعر سامسونج تلفزيون إلى 3499 ريال سعودي.

شاشة هاير تلفزيون بلغ سعره 3799 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث بلغ سعره 3899 ريال سعودي. خصومات جرير الأخيرة عروض جرير على الجوال: عروض جرير الأسبوعية هاتف هواوي واي 8 اس “أسود الجيل” بسعة حجم 64 جيجا بايت بلغ سعره 519 ريال سعودي.

سعر هاتف هونر 10 اكس لايت بسعة حجم 128 جيجا بايت بلغ 7769 ريال سعودي.

هواوي واي 7 أي “اللون الذهبي” بلغ 769 ريال سعودي.

هاتف ريمي 7 أي بلغ سعره، 128 جيجا بايت.

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