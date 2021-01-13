نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية بداية العام السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، مجموعة عروض العثيم من 13 يناير الموافق 29 جمال أول حتى 19 يناير الموافق 6 جمادى آخر، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.50 ريال، أرز المفخرة مزة بسمتي هندي ذهبي / كريمي 10 ك بسعر 49.95 ريال بدلا من 76.95 ريال، حليب المراعي 1800 جرام + 450 جرام 25% مجانا بسعر 33.95 ريال بدلا من 62.95 ريال، زيت صني / حياة للقلي والطبخ / شروق دوار الشمس 1.5 لتر 10.95 ريال، اسباجتي قودي 450 جرام / مكرونة قودي 500 جرام 3 حبه بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.85 ريال، تونة تريفا خفيف 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.85 ريال، صابون تايد بودرة مركز كيس 5 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 71.95 ريال، دجاج مجمد 1200 جرام بسعر 126.95 ريال بدلا من 164.95 ريال.

أقوى تخفيضات العثيم اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم طازج 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 49.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 52.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 27.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، لحم عجل باكستاني بالعظم 1 ك بسعر 26.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون عظم 1 ك بسعر 32.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

تفاح رويال جالا سلة بسعر 6.25 ريال، فراولة علبة بسعر 2.25 ريال، قرع عسلي 1 ك بسعر 1.75 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 3.45 ريال، كوسة خضراء 1 ك بسعر 1.95 ريال، جزر طازج كيس 1 ك بسعر 3.25 ريال، فلفل بارد اخضر 1 ك بسعر 3.75 ريال، فلفل بارد احمر / اصفر 1 ك بسعر 7.95 ريال، جزر مستورد 1 ك بسعر 4.45 ريال، تمر صقعي 3 ك بسعر 48.95 ريال، تمر عجوة المدينة علبة 1 ك بسعر 34.95 ريال.

أحدث عروض العثيم

كيك رواني مكسرات 1 ك بسعر 21 ريال بدلا من 42 ريال، تورتة كرنفال وسط بسعر 39.95 ريال بدلا من 49.95 ريال، حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 23.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، زود دونات شوكولاتة 2 بار + 2 توست 4 حبة بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.95 ريال، معجنات مشكلة ديلوكس لارج بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، مافن كوكيز ديلوكس لارج بسعر 29.95 ريال بلاد من 39.95 ريال.