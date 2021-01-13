نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب جدة الأسبوعية 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض الدانوب جدة الأسبوعية بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي تتكون من حليب مجفف السعودية، وزيت ذرة عافية، وأرز سيلي بسمتي الشعلان، وتأيد، وفيري، وبطاطس ليز، وبطاطس، وباذنجان، وزهرة، وخيار، وطماطم، وكوسة، وبرتقال أبو صرة، وذرة، وجزر أسترالي، وبطيخ، وتفاح جالا، وتوت أزرق، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، وجبنة حلوم استرا، وجبنة رومي مصرية، وسلطة جبنة صفراء مدخنة، وجبنة جريش هابي لاند، وجبنة سنابل الخير قليلة الملح، وزيتون كلماتا يوناني، وزيتون أخضر مغربي بالفلفل، وطرشي بوليفي سنابل الخير، شابورة قراميش ومعمول تمر، وشابورة كيك، وخبز بالحليب سويتر وخبز التورتيلا سويتر

عروض الدانوب جدة

تحتوي عروض الدانوب اليوم على تخفيضات على كل منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم والاسماك سجق بقري، وكباب بقري للشوى، وبرجر بقري، وشيش طاووق، وستيك دجاج متبل، وبرجر دجاج، وأوصال لحم بقري للشوى، واسكلوب دجاج، واسكلوب بقري، وكتف غنم نعيمي طازج بالعظم، وفخد غنم نعيمي بالعظم، ومفروم بقري برازيلي، ولحم عجل طازج بدوم عظم، وشرائح لحم بقري رفيعة، وريش غنم نعيمي طازج، دجاج كامل مقطع اليوم، ودجاج قطع رضوي، وسمك باغا، وجمبري مطبوخ وسط، وموسى، وبياض، وسمك دنيس، وسمك هامور وسلمون فيليه، وسمك سي يأس بحري، ووقطع خبز محمصة بالثوم، وقطع خبز محمصة بنكهات متنوعة، ومكرونة عضوية بالحبوب الكاملة.