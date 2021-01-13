نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية الأسبوع من السدحان لا تفوتك حتى يوم 6 جمادي الآخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السدحان، أسواق السدحان من أكبر الأسواق التجارية الشاملة والتي تتميز بجودة منتجاتها مع تقديمها بأفضل الأسعار، وتحرص أسواق السدحان في كافة المناسبات وعلى مدار الشهر على تقديم عروض كبيرة على المنتجات الموجودة بالأقسام المختلفة، وخلال الفترة السابقة وبمناسبة العام الجديد قامت شركة السدحان بعمل مهرجان العاشرة علينا، ومع انتهاء العرض تستمر أسواق السدحان في تقديم أقوى العروض للمستهلكين على كافة المنتجات،حيث أنها تقدم عروض أسبوعية ونصف أسبوعية بشكل مستمر. أقوى عروض السدحان مستمرة حتى يوم 6 جمادي الآخر بدءًا من يوم الأربعاء13 يناير 2021 الموافق 29 جمادي الأولى، وحتى يوم الثلاثاء 19 يناير الموافق 6 جمادى الآخر، تقدم عروض السدحان عروض على كافة المنتجات وحتى الحبة الثالثة من بعض المنتجات مع توفير يصل إلى 50 ريال على بعض المنتجات، ويمكنك الاطلاع على البروشورات التالية لمعرفة قيمة التخفيضات التي تشمل المنتجات من الخضر والفواكه وحتى المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، والأدوات المنزلية.

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