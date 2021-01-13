نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير وأفضل العروض على هاتف هواوي الجديد Nova t5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على هاتف هواوي الجديد، أطلقت شركة هواوي العالمية هاتفًا جديدًا من إصداراتها الخيالية، وتسعى جميع المنافذ المختصة ببيع الجهاز بتقديم أفضل عروض بيع هاتف هواوي الجديد وهو هاتف نوفا تي 5، وتقدم مكتبة جرير أفضل الخصومات على هاتف نوفا تي 5 الجديد من هواوي، يمكن التعرف على خصائص هواوي نوفا تي 5 والتعرف على عرض مكتبة جرير على الهاتف.

مواصفات هاتف Huawei nova t5

مواصفات هاتف هواوي نوفا تي 5 الخارجية:

إطار الهاتف من الزجاج والألومنيوم.

أما عن الأبعاد 7.87*73.97*154.25 مللي ووزنه 174 جرام.

الهاتف شاشته من نوع ips icd ومساحتها حوالي 6.62 إنش بجودة fhd، ودقتها 2340*1080 بكسل بمعدل، كثافة البكسلات 412 بكسل.

لون الهاتف هو أخضر كراش.

للهاتف مستشعر بصمة مع زر الطاقة للجانب الأيمن.

المواصفات الداخلية هاتف هواوي نوفا تي 5:

معالج النواة للهاتف تكنولوجيا 7 نانو متر نوع hisilicon Kirin 980.

الهاتف يدعم 2 شريحة اتصال جيل رابع نوع نانو.

مساحة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية رام 8 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية دقته تصل إلى 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية دقة الأولى 48 ميجا بكسل، الثانية دقتها 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش ليد.

للهاتف ميكروفون ثانوي مختص بعزل الصوت عن الضوضاء في فترة الاستخدام.

بطارية الهاتف تعمل بسعة 3750 ملي أمبير والشاحن سريع قوته 22.5 وات.

سعر هاتف هواوي نوفا تي 5 بمكتبة جرير

وتقدم مكتبة جرير هاتف هواوي نوفا تي 5 بسعر مناسب مع تخفيض كبير على السعر فهو بسعر 1639 ريال سعودي وذلك للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وتقدمه مكتبة جرير 949 ريال سعودي.