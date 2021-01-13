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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السلايم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل السلايم، قامت شركة ماتيل إحدى شركات الألعاب الأمريكية في عام ١٩٧٦ بصناعة السلايم لأول مرة على الإطلاق، ومنها انتشر إلى باقي أنحاء العالم، والسلايم هو مادة لزجة ومرنة جدًا، وتم وضع السلايم في علبة شكل سلة، ولها العديد من الألوان كما يوجد منها اللون الشفاف، والأطفال جميعا يفضلون لعبة السلايم وتعتبر الأقرب إلى قلوبهم، لأن لها ألوان جذابة وملمس مرن وناعم حتي الكبار يفضلون السلايم ويلعبون به مع أطفالهم ، ويباع السلايم في المكتبات والمحلات المتخصصة لبيع لعب الأطفال، ومن المعروف أنه يمكن صناعة السلايم في المنزل بنفسك، أفعل ذلك واسعد طفلك، ونحن سوف نوفر لكم طريقة عمل السلايم من خلال السطور القليلة القادمة.
عمل السلايم في المنزل
هناك عدة طرق يمكن بها عمل السلايم في المنزل وبطريقة سهلة جدًا، حيث توفر عليك كثيرًا، ولا تأخذ وقتًا في التحضير وبأقل مجهود ممكن، لا تخرج مكونات السلايم عن الدقيق والنشا الغراء اللاصق ومعجون الأسنان البيكنج بودر، ويمكن استبدال تلك المواد ببعضها البعض، والسلايم له عدة طرق يمكن صناعتها من خلالها وجميعها جيدة وفعالة.
أسهل طريقة لعمل السلايم
المكونات
- نصف كوب من معجون الأسنان.
- ألوان طعام صحية.
- مسحوق غسيل.
- التقليل من الماء.
- غراء.
طريقة تحضير السلايم
- نحضر إناء ونضع فيه معجون الأسنان والغراء معا.
- عليك القيام بالتقليب جيدا.
- قم بوضع الماء ومسحوق الغسيل على الغراء والمعجون، ثم قلب الخليط جيدًا، حتى يمتزج المكونات معًا.
- ضع ألوان الطعام على الخليط.
- بذلك أصبح السلايم جاهز للإستخدام.
عمل السلايم بالغراء
المكونات
- عدد كوب واحد من الغراء.
- ألوان طعام.
- المحلول الخاص بحفظ العدسات اللاصقة.
- عدد ملعقة من صودا الخبز.
طريقة تحضير السلايم
- فى إناء نظيف قم بوضع الغراء وألوان الطعام.
- قلب الخليط جيدا حتى تأخذ الغراء اللون المطلوب.
- ضع نقطتين من محلول حفظ العدسات.
- بذلك أصبح السلايم جاهز تمامًا للاستخدام
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