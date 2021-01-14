نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية وعرض خاص لمدة 4 أيام حتى 16 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تشمل عروض خاصة وشاشات وأجهزة منزلية وإلكترونيات بخصومات حتى 50%، وكل ذلك لمدة 4 أيام بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، وتظل سارية حتى يوم الخميس والجمعة وتنتهي في مساء يوم السبت الموافق 16 يناير، أو حتى نفاذ الكمية، لا تفوتوا هذه العروض الخاصة من بنده فمعظم المنتجات بنصف الثمن.

عروض بنده

إليكم أقوى العروض في بنده السعودية بمناسبة العودة إلى الدراسة، وخصومات حتى 50% على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وذلك طوال الفترة من يوم 29 جماد الأول 1442هـ حتى يوم 3 جماد الثاني، وفيما يلي نستعرض لكم أفضل عروض الشاشات.

شاشة تلفزيون 39 بوصة من Skyworth LED، بالإضافة إلى توصيل مجاني، وكل ذلك بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 50 بوصة من TCL Smart TV، اندرويد، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة من Impex Smart TV، بسعر خاص فقط في بنده 1649 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية بخصومات حتى 50%

تعرفوا معنا على عروض العام الجديد 2021 في بنده على الاجهزة المنزلية بما تشمله من غسالات، قطاعات، خلاطات، أفران كهربائية.

قلاية بدون زيت سعة 1 لتر من Philips، بسعر 459 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

غسالة سعة 7 كيلو ذات تعبئة علوية من Clickon، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 495 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون كيس من Ariete، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 309 ريال سعودي.

فرن كهربائي سعة 45 لتر من ATC، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي.

قطاعة مزودة بوعاء من Ariete، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي.

خلاط كهربائي 350 واط 2×1 من Clickon، فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 89 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

أقوى عروض الالكترونيات نقدمها لكم في النقاط التالية، وأيضًا بخصومات كبرى فقط لفترة محدودة.

شاحن متنقل 5000 امبير من SBS، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

شاحن متنقل 7000 امبير من Goui، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 155 ريال سعودي.

شاحن متنقل 10000 امبير، مزود بمدخلين، من Awei، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعة من العروض والخصومات حتى 50% الموجودة في هايبر بنده السعودية لمدة 4 أيام حتى 16 يناير بمناسبة العودة إلى الدراسة، وذلك على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات.