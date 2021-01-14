نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مسحوق لتنظيف الملابس رهيب للغسالات العادية والأوتوماتيك نظافة رهيبة أفضل من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح المحافظة على الملابس من أكثر الأشياء المهمة التي يجب أن نعتني بها بالاخص إذا كنا بتعقيم جميع الملابس التي نقوم بارتدائها للحماية من ضمن الفيروسات التي تحدث خلال هذه الأيام ولكن أن نجد أن شراء بعض المساحيق في خلال هذه الأيام إذا كانت الغسالات العادية، أو الغسالات الاتوماتيك من أكثر الأشياء الصعبة لأنها دائما يزداد ثمن هذه المساحيق كما يمكن أن نقوم بتصنيعها داخل المنزل بطريقة يدوية، وسهلة دون اللجوء إلى شرائها من كافة الاماكن الاخرى

طريقة عمل مسحوق الملابس

نجد أن عمل مساحيق الملابس أصبح من أسهل ما يمكن أن نقوم بتطبيق داخل المنزل بطرق متعددة، وبإمكانيات قليلة لا تكلفنا كثيرا مثل لو كنا بشراء هذه المساحيق من محلات مستحضرات التجميل و محلات المنظفات وغيرها.

الأدوات والمكونات تكون كالتالي:-

كوب كبير من الجل السائل.

2 كوب دقيق اي نوع.

اربع اكواب مياه.

كوب من البوتاس

::خطوات تصنيع مسحوق الغسيل

نبدأ في تحضير اناء ونضع فيه كمية البوتاس.

ونضيف اليها المياه .

نقوم باضافة الجيل السائل.

نبدأ بتقليب جميع المكونات

نضيف الدقيق عليه نقوم بتحضير صناديق من الخشب.

ونقوم بأضافة هذا الصابون داخل الصناديق.

ولكن يفضل أن يكون بداخل جميع الصناديق كيس بلاستيكي.

بعد اتمام هذه الخطوة يمكنك أن تقوم باستخدام هذا الصابون في أي وقت لغسيل الملابس إذا كان في الغسالات العادية، و الغسالات الاوتوماتيك.

طريقة تحضير مسحوق غسيل

يمكن أن نقوم بتحضير مسحوق غسيل للغسالات العادية، والأوتوماتيك ولكن بطريقة أخرى بإمكانيات مختلفة وسهلة وهي تكون كالتالي:-

المكوّنات:-

أي نوع من الصابون السائل التي نقوم باستخدام.

20 جرام من مسحوق بيكربونات الصوديوم.

لتر ونصف من المياه

طريقة صنع مسحوق الغسيل