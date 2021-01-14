تراند الفن: الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً بقتل شاذ جنسيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 14 يناير 2021 10:19 صباحاً - نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء ، حُكم القَتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، أن المدعو آدم زين عيسي كوجي – تشادي الجنسية – أقدم على خطف حدث وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، إضافة إلى سرقة عدة سيارات بطرق مختلفة وهروبه من دار التوقيف، واتهامه بارتكاب عدة جرائم خطف وسرقات وتهديد بالسِلاح الأبيض.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه موجب لحد الحرابة فقد تم الحُكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأشارت الداخلية إلى أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره