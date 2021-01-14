فنون - كتب امير التهامي في الخميس 14 يناير 2021 11:17 صباحاً - admin ‏ساعة واحدة مضت أخبار الساعة 52 زيارة مازالت أصداء وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف تتردد في الصحافة والإعلام بمصر. وكشفت مصادر تفاصيلا جديدة عن وفاة وزير الإعلام السابق صفوت الشريف بعد صراع مع سرطان الدم. وقالت المصادر إن الشريف توفي أمس الأربعاء في تمام الساعة 10:53 مساءا. وأضاف المصدر أن الشريف كان في المستشفى يتلقى جلسة العلاج الكيماوي بشكل طبيعي لكن قلبه توقف فجأة . وتابع: تمت إعادة محاولة إنعاش القلب وعاد القلب للعمل مرة أخرى لكن بعد ساعة توقف القلب من جديد وتوفي صفوت الشريف في الحال. شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اللحظات الأخيرة في حياة صفوت الشريف حدث أمر غريب قبل وفاته بدقائق ثم مات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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