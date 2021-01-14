نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم وباب آخر للمنافسة بالتخفيضات على الخضروات والفاكهة الطازجة المحلية والمستوردة.. تعرفي على قائمة الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر عروض العثيم، نقدم لكم أحدث عروض عبدالله العثيم بالسعودية لشهر يناير 2021 ميلاديًا، وتحتوي أيضًا عروض العثيم اليوم على أفضل وأشهى المنتجات التي يقدمها، و تخفيضات العثيم على عروض العثيم الطازج اليوم من مواد غذائية طازجة، وخضروات متنوعة، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم اليوم الاثنين، ومن هذه العروض عرض العثيم لليوم الواحد الحادي عشر من شهر يناير 2021. عروض العثيم اليوم و مهرجان العثيم الطازج 2 كيلو بسعر كيلو عرض العثيم طماطم محمي، وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي +1 كيلو.

عروض العثيم الاسبوعيه بطاطس، وزن كيلو بسعر 1.95 ريال سعودي +1.

العثيم الطازج أفندي باكستاني، وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي +1.

عروض العثيم اليوم الاثنين موز، وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي، بسعر التكلفة.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين ليمون شبك، بسعر 2.95 ريال سعودي 2 ربطة.

عروض العثيم الطازج اليوم بصل أحمر هولاندي، وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عروض هايبر العثيم خيار طازج، وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عروض الاثنين العثيم بطاطا حلوة، وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي +1.

عروض العثيم مول جوافة، بسعر 8.95 ريال سعودي للكرتونة بسعر التكلفة.

عرض الاثنين العثيم تفاح أحمر، وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عروض العثيم الاثنين جزر بلدي، وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عروض العثيم الاحساء عنب أبيض، وزن كيلو بسعر 10.50 ريال سعودي سعر التكلفة.

طازج العثيم قرع أمريكي، وزن كيلو بسعر 3.75 ريال سعودي +1. عروض العثيم الاسبوعي العثيم الاثنين زبيب زود ذهبي، وزن كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

تخفيضات العثيم فلفل أصفر/ أحمر، وزن كيلو بسعر 7.50 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عروض الاثنين من العثيم ملفوف أبيض، وزن كيلو بسعر 2.75 ريال سعودي +1.

عروض العثيم القصيم ليمون فيتنامي، وزن كيلو بسعر 4.45 ريال سعودي بسعر التكلفة.

اخر عروض العثيم كستنا، بسعر 3.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم وباب آخر للمنافسة بالتخفيضات على الخضروات والفاكهة الطازجة المحلية والمستوردة.. تعرفي على قائمة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.