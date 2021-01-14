شوف عروض جرير للجوالات والشاشات الذكية بمناسبة استكمال موسم الدراسة بالعام الجديد.. تعرف على الأسعار الجديدة

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تخفيضات جرير شاشة هاير، K6600UGA، 50 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي، دقة 4K الترا اتش دى، دى، خصم 42%.

عروض مكتبة جرير شاشة سكاي وورث، 65SUC9300، بسعر 2599 ريال سعودي، 65 بوصة، دقة 4K الترا.

خصم جرير على شاشة سكاي وورث، السعر 1699 ريال سعودي، 55SUC9390، دقة 4K الترا، 55 بوصة، خصم 23%.

عرض جرير شاشة تلفزيون سكاي وورث، دقة 4K الترا، 50 بوصة، 50SUC8300، السعر 1299 ريال سعودي، خصم 24%.

عروض جرير شاشة تلفزيون سكاي وورث، 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي، خصم 22%، 50SUC9300، دقة 4K الترا. عروض جرير للجوالات هونر 9x برو جرير : هونر جوال 9X برو، 256 جيجا بايت، السعر 799 ريال سعودي، وفر 300 ريال سعودي، 4G LTD، اللون Midnight Black، Phantom Purple.

عروض جوالات جرير هونر جوال 10i، السعر 699 ريال سعودي، وفر 286 ريال سعودي، 128 جيجابايت، 4G LTE، اللون Phantom red، Phantom Blue.

عروض جوالات جرير جوال هونر 9X، السعر 849 ريال سعودي، وفر 250 ريال سعودي، 128 جيجا بايت، اللون Sapphire Blue، Midnight Black.

عروض جرير على الجوالات جوال هونر 10 لايت، 128 جيجابايت، 4g LTE، السعر 599 ريال سعودي، وفر 170 ريال سعودي، اللون Midnight Black

عروض جرير اليوم و تخفيضات جرير جوال هونر 10 اكس لايت، بسعر 769 ريال سعودي، وفر 30 ريال سعودي + هدية بقيمة 139 ريال سعودي، 128 جيجابايت، 4G LTE، اللون Emerald Green.

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