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عروض هايبر بنده مولينكس خلاط مع مطحنة، بسعر 129 ريال سعودي، 600 واط، 1,25 لتر.

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عروض هايبر بنده هذا الاسبوع ميكروويف وايت وستنجهاوس، بسعر 174.50 ريال سعودي، بنصف السعر، 20 لتر.

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عروض الجوالات في بنده سامسونج أي 1، بسعر 399 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده أبل ايفون 12 برو ماكس، بسعر 5099 ريال سعودي، 128 جيجابايت.

عروض بنده اليوم ابل ايفون 12 برو ماكس، بسعر 5499 ريال سعودي، 256 جيجابايت.

عروض الجوالات في بنده أبل ايفون 12، بسعر 3759 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الكاتيل 1، بسعر 209 ريال سعودي. عروض شاشات هايبر بنده عروض هايبر بنده جدة توشيبا شاشة ال اي دي، بسعر 499 ريال سعودي، 32 بوصة.

عروض هيبر بنده شارب شاشة تلفزيون، بسعر 529 ريال سعودي، ال اي دي، 32 بوصة.

بندة عروض اليوم دورا شاشة تلفزيون بسعر 699 ريال سعودي، ال اي دي، 43 بوصة.

عروض بنده اليوم الخميس أور شاشة تلفزيون بسعر 599 ريال سعودي، ال اي دي 43 بوصة.

عروض هايبر بنده الخبر أور شاشة تلفزيون بسعر 1199 ريال سعودي، ال اي دي سمارت، 55 بوصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف هايبر بنده تعود بقوة أكبر وتخفيضات بنده أكثر واليكم أسعار عروض بنده اليوم على الأجهزة الكهربية والجوالات والشاشات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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