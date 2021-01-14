نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس على الجوالات الجديدة ومنتجات العناية بالبشرة والتجميل.. مرفق قائمة الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، تعد سلاسل بنده وهايبر بنده من أكبر وأهم السلاسل التجارية بالمملكة العربية السعودية، وتكون من الأماكن التي تم انتشارها بجميع أنحاء المملكة، ويمتاز هايبر بنده بجودة منتجاته العالية والسلع الغذائية التي يقدمها، ويحتاجها جمهور وأهالي السعودية، حيث يقدم هايبر بنده عروضه اليومية والاسبوعية. أقوى عروض بنده للجوالات و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده عروض بنده اليوم جوال أونور 9 أكس لايت، بسعر 719 ريال سعودي.

عروض بنده للجوالات جوال أونور 10 أكس لايت، بسعر 769 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة جوال هواوي نوفا 7 أي، بسعر 949 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده جوال هواوي واي 6 بي، بسعر 579 ريال سعودي.

عروض بنده الدمام جوال سامسونج أي 21 إس، بسعر 739 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع جوال سامسونج أي 01 كور، بسعر 329 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم جوال سامسونج أي 51، بسعر 1199 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده جوال هواوي واي 8 بي، بسعر 849 ريال سعودي.

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عروض هايبر بنده جدة صبغة شعر كوليستون، بسعر 30 ريال سعودي للحبة.

عروض هيبر بنده صبغة للشعر رجالي صالون دي برو، وزن 80 جرام بسعر 25 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده اليوم الخميس صبغة للشعر لوريال ماجيك ريتاتش، وزن 75 مل، بسعر 25 للحبة.

عروض هايبر بنده الخبر سيروم يحمي الشعر من التقصف كريستال، وزن 60 مل، بسعر 30 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده زيت شعر 7 في 1 امامي، 200 مل بسعر 25 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات بنده عيدان قطنية للمكياج شارم، 90 حبة بسعر 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم أقراص قطنية نقية للتجميل، جونسونز 80 قرص بسعر 8.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة زيت جوز الهند باراشوت، وزن 500 مل، بسعر 50 ريال سعودي للحبة.

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