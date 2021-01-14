نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية من 29 جمادي الاول 1442 وحتى 6 جمادي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجدد عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية المميزة، وأوفر عروض بنده السعودية على مختلف المنتجات تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 29 جمادي الأول 1442 والموافق 13 يناير 2021، وتستمر العروض لمدة 7 أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل 6 جمادي الثاني 1442 و19 يناير 2021، وتشتمل العروض على شاشات تي سي ال، شاشات دورا، توشيبا و سكاي وورث، كما تشتمل عروض بنده الاسبوعية على الجوالات والإلكترونيات الذكية، باسعار منافسة وتخفيضات حصرية، في شركة البيع بالتجزئة هايبر بنده، وهذه العروض حصرية في المملكة السعودية.

أرخص عروض هايبر بنده السعودية

شاشة تلفزيون تي سي ال TCL حجم 50 بوصة سمارت تي في، وتعمل بنظام الاندرويد وبصورة فائقة الوضوح بسعر 1299 بدلًا من 1899 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل المجاني.

شاشة تلفزيون تي سي ال TCL بحجم 70 بوصة سمارت تي في، LED، صورة فائقة الوضوح بسعر 2899 بدلًا من 4499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل المجاني.

شاشة تلفزيون توشيبا 43 بوصة، صورة فائقة الوضوح، جودة ممتازة بسعر 799 بدلًا من 1204 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل المجاني.

شاشة تلفزيون دورا dora المميزة 65 بوصة سمارت تي في، صورة فائقة الوضوح بسعر 1999 بدلًا من 2699 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل مجاني.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 55 بوصة، سمارت تي في، اندرويد، صورة عالية الجودة وفائقة الوضوح بسعر 1479 بدلًا من 1799 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل مجانية.

شاشة تلفزيون امبكس جلوريا 55 بوصة، سمارت تي في، صورة عالية الجودة بسعر 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل مجانًا.

عروض الجوالات أقوى عروض بنده وهايبر بنده

عرض خاص جوال سامسونج اي 71 A، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال سامسونج اي 51 A، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 969 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

عرض خاص على جوال سامسونج اي 01 A، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 399 ريال سعودي.

عرض هواوي Y5P، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 375 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Y7P، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 649 ريال سعودي.

عرض هاتف هواوي Y9A بسعر 1099 ريال سعودي (وصل حديثًا).

عرض هاتف لينوفو A8، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 489 بدلًا من 699 ريال سعودي.

عرض هاتف لينوفو A7، شريحتين اتصال، الجيل الرابع بسعر 335 ريال سعودي.

عروض ابل ايفون من بندة

عرض هاتف أبل أيفون أكس أس Apple iPhone XS بسعر 2499 بدلًا من 3509 ريال سعودي.

عرض حصري ومميز على هاتف ابل ايفون أس إي Apple iPhone SE بسعر 1919 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض هاتف ابل ايفون 12 Apple iPhone، شريحتين اتصال، الجيل الخامس بسعر 3999 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبربنده

عرض حصري ومميز من بنده السعودية على تابلت لينوفو ام 7، رام 2 جيجابايت، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، يدعم واي فاي، الجيل الرابع بسعر 449 ريال سعودي.

عرض خاص من هايبر بنده على تابلت لينوفو ام 10، رام 2 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 599 بدلًا من 699 ريال سعودي.

عرض الاسبوع من هايبر بنده في السعودية على أبل ايباد 8 Apple iPad بسعر 1649 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرض اسورة رياضية شاومي 4 بسعر 94 بدلًا من 129 ريال سعودي.

عرض سماعات ابل اير بودس برو Apple Airpods Pro بسعر 875 بدلًا من 1205 ريال سعودي.

عروض بنده

عرض خلاط يدوي 4*1 ماركة جيباس بسعر 75 بدلًا من 125 ريال سعودي.

عرض محضر الطعام ماركة ارايتي بنص السعر فقط بسعر 142.50 بدلًا من 285 ريال سعودي.

عرض قلاية ماركة كليك اون 1500 وات بسعر 2.5 لتر 159.50 بدلًا من 319 ريال سعودي.

عرض قلاية بدون زيت ماركة جيباس 4.2 لتر بسعر 219 بدلًا من 329 ريال سعودي.

عرض موزع مياه بارد وحار ماركة جيباس بسعر 299 بدلًا من 459 ريال سعودي.

عرض مايكروويف ماركة كليك اون بسعر 189 بدلًا من 295 ريال سعودي.

عرض فرن كهربائي ماركة لوكسيل 36 لتر بسعر 129 بدلًا من 189 ريال سعودي.

تتوالى عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية وتستمر على مدار العام داخل المملكة السعودية، وتستمر مهرجانات الخصومات والتخفيضات على أسعار الشاشات، عروض الهواتف الذكية والجوالات المتنوعة متعددة المواصفات ومتفاوتة الأسعار، وسنوافيكم بتقارير شاملة لجميع عروض متاجر السعودية المميزة والتي تقدم أفضل أسعار الإلكترونيات.