نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده بمناسبة عودة الدراسة على السلع الغذائية والمنتجات الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض بنده على المنتجات الغذائية المختلفة وأغذية الفطور تزامناً مع إعلان بدء الفصل الدراسي الثاني، يوفر الهايبر عروض الخمسة ريال والعشرة والعشرين ريال أيضاً للتخفيف عن كاهل الأسرة السعودية وتوفيراً للأموال، كما توجد عروض الخمسة ريال على المنتجات الطازجة من الخضراوات والفاكهة وفاكهة تعزيز المناعة بأنواعها المختلفة، كما تتضمن العروض منتجات الألبان المتنوعة وبعض أنواع المخبوزات والسلع التموينية مثل الزيوت والمعكرونات والتوابل أيضاً.

عروض بنده الطازجة ضمن عروض ال5 ريال

بخمسة ريالات فقط اشتر كيلو من تفاح فوجي الصيني.

كيلو جوافه مصري بخمسة ريال فقط.

سعر كيلو من الذرة المحلي 5 ريال.

كيس بصل أحمر مصري حجم وسط بخمسة ريال.

كيلو ثوم صيني بسعر 5 ريال.



2 كيلو باذنجان مدور محلي بسعر خمسة ريالات.

علبة ليمون مصري/ جنوب أفريقي سعر العلبة خمس ريالات.

يوسفي باكستاني سعر 2 كيلو 5 ريالات.

كيلو ونصف من البرتقال المصري أبو صرة بخمسة ريال.

كيلو من الجريب فروت جنوب أفريقي بخمسة ريالات.

احصل على 500 جرام من الفول السوداني الأبيض النيء،أو500 جرام من بذور دوار الشمس النيء بخمسة ريالات فقط.

مائة جرام من المكسرات المشكلة المالحة بسعر 5 ر.س.

كزبرة مطحونة وزن 250 جرام، بخمسة ريالات.

عروض هايبر بنده على منتجات الفطور والسلع التموينية

احصل على العديد من المنتجات الغذائية بأقل الأسعار ضمن عروض بنده المميزة.

كرواسون (10 حبات/ للعلبة) سعر العلبة السادة 7.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

علبة كرواسون بالزعتر/ الجبنة 10 حبات بالعلبة بسعر 11.95 ر.س بدلاً من 13.95 ر.س.



خبز بالشوكولاتة 10 حبات في العلبة بسعر 12.95 ر.س بدلاً من 16.95 ر.س.

شرائح خبز بر جامبو هرفي سعر الكيس 3.95 ر.س بدلاً 5.50 ر.س.

حلاوة طحينية سادة الجبل سعر الكيلو 15 ر.س بدلاً من 22.95 ر.س.

كيلو لبنة ندى سعر الكيلو 16.95 ر.س بدلاً من 25.50 ر.س.

كيلو مرتديلا أمريكانا بقري سادة/ بالزيتون/ بالفلفل بسعر 25 ر.س بدلاً من 38.25 ر.س.

جبنة قشقوان بنده وزن 700 جرام بسعر 20 ر.س بدلاً من 32.95 ر.س.

شعيرية إندومي سريعة التحضير (5× 80 جرام) بسعر 20 ريال للثلاث حبات بدلاً من 23.25 ريال.

معكرونة قودي (250/ 450/ 500 جرام)، خمس حبات بسعر 15 ر.س بدلاً من 24.75 ر.س.

معكرونة فيتوتشيني/ لازانيا قودي وزن 500 جرام، سعر 2 حبة 15 ريال فقط.