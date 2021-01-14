شوف تعرف على أحدث وأجرأ عروض جرير للجوالات والشاشات الذكية وخصم يتعدى 60% واليكم الأسعار

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تخفيضات جرير هواوي جهاز مراقب الصحة، اللون أبيض، بسعر 409 ريال سعودي.

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تخفيضات جرير شاشة سامسونج، 82، MU8000، بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 6999 ريال سعودي وفر 1100 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير سامسونج شاشة تلفزيون، 75 بوصة، JU6400، دقة 4K الترا اتش بسعر 4999 ريال سعودي، خصم 60%.

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