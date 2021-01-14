نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كيا الجبر بالمملكة السعودية للعام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا الجبر بالمملكة السعودية للعام الجديد 2021 لا شك أن كيا قد ساهمت في إضفاء انجاز كبير لعالم صناعة السيارات حيث تمكنت من إعطائها نمط جديد يضيف رونق لحياتك بشكل كبير، ادهشت كيا الجميع وذلك لما تفوقت فيه من التجارب الميكانيكية والديناميكية التي شغلت بال الجميع وجذبت الانتباه إليها، هذا ويعد عام 2019 شاهد على التطور الإيجابي الكبير في مسيرة شركات كيا حيث تمكنت من جذب عدد كبير من الاستثمارات إليها والذي يرجع إلى براعة الهندسة والتصميم، والتعرف على اقوي عروض شركات كيا تابع القراءة.

عروض كيا الجبر

تعتبر شركة الجبر هي الشركة ذات التوكيل المعتمد في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك حق التوكيل لعدد من سيارات كيا منها؛ كيا سيراتو، كادينزا، موهافي، سبورتاج، كارينز، بيكانتو، إلى أخره من موديلات سيارات كيا المختلفة والمتعددة، ومن الجدير ذكره ان توكيل كيا الجبر قد اعلن عن عدد من العروض الخاصة في نهاية العام الماضي والتي تتميز بشراء موديل سيارتك كما ترغب بالتقسيط ومقابل مقدم بسيط للغاية.

شروط عروض كيا الجبر

سيارة كيا سبورتاج والتي يبلغ سعرها نقدا 72820 ريال سعودي، يمكنك استلامها مقابل دفع مقدم 10% من قيمة اجمالي السيارة، وتقسيط باقي المبلغ علي 60 شهر حيث يبلغ قيمة القسط الواحد 1144 ريال سعودي شهريا.

سيارة كيا سيراتو موديل 2020 نقدا 57400 ريال سعودي، بمقدم 10%، وقسط شهري 909 ريال على 60 شهر.

ولكن يجب ان تنطبق عليك الشروط التي حددتها كيا الجبر لتتمكن من الاستفادة بهذا العرض وهي؛

ان تكون أحد موظفي الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو او شركة سابك، ويتم تطبيق استقطاع الأقساط والمبالغ وفقا لشروط مؤسسة النقد في المملكة السعودية مع تطبيق سياسات الائتمان الداخلي والشروط الخاصة بالتمويل.