نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الشعر من الوجه نهائيًا بوصفات طبيعية.. أغربهم الكركم واللبن الرايب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر من الوجه نهائيًا أمر يهم كل الفتيات لاسيما أن الوجه المظهر الرئيسي لههم والذي يعطى أحساس بالنضارة والحيوية، وبالتالى شعر الوجه يسبب إحراجًا لهن في اللقاءات الاجتماعية والمناسبات وغيرها من المقابلات، ومع انتشار فيروس كورنا بدأ القلق والخوف يسيطر على السيدات لذهابهن إلى مراكز التجميل لذلك يرغبن معرفة وصفات إزالة الشعر من الوجه نهائيًا من خلال وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في البيت وأكثر أمان على بشرتهم وتساعد على إزالة شعر الوجه بسهولة دون ضرر لاسيما أن جلد الوجه من أماكن الحساسة للبشرة.

إزالة الشعر من الوجه نهائيًا

وصفة الكركم واللبن الرائب لإزالة شعر الوجه:

خلط الكركم والدقيق والحمص واللبن الرايب.

وضع الخليط على البشرة وتركها حتى تجف.

إزالة الوصفة من خلال فركها بلطف ثم غسل الوجه بالماء.

وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه

يتم تحضيرها من خلال مزج 30 جرام من السكر وعصر نصف ليمون، وإضافة ربع كوب ماء.

وضعها على الوجه في اتجاه نمو الشعر.

ترك الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم نزعه.

غسل الوجه بالماء الفاتر وفركه بلطف.

ينصح بتكرار هذه الوصفة أسبوعيًا للحصول على نتائج جيدة.

وصفة الليمون والعسل لإزالة شعر الوجه

خلط نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل. وضعها على الوجه في اتجاه نمو الشعر. غسل الوجه بالماء الفاتر. تكرار هذا مرتين أسبوعيًا لأسبوعين متتاليين، بتنفيذ الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

ماسك البيض لإزالة شعر الوجه

يعتبر ماسك البيض لإزالة شعر الوجه من الوصفات السهلة والتى نتائجها فعالة لكونهاتعطى نفس نتيجة إزالة الشعر بالشمع الذي يتم تنفيذه في مراكز التجميل، ولكنها أقل ألمًا، ويمنع ظهور الشعر عند استخدامه أكثر من مرة، وتحضريها من خلال الخطوات التالية: