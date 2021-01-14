شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 % أقوى تخفيضات السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية سوق العثيم من أهم وأكبر الشركات حيث يضم 183 فرعا من سوبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية بين هايبر العثيم، سوبر ماركت العثيم، ولسوق عبد الله العثيم أيضًا فروعًا أخرى في جمهورية مصر العربية، لأنه فريد من نوعه في أن عبد الله العثيم لديه تاريخ طويل من العملاء. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على السناكس والعصائر والمياه الغازية: تخفيضات العثيم شابورة أمريكانا أحمر، 375 جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي.

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بسعر 53.95 ريال سعودي.

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