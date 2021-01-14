شوف عروض جرير الأسبوعية ولمدة 6 أيام تخفيضات هائلة وخصومات مميزة تصل ل 70%

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خصومات جرير الصنف ماكس تشيف طاولة قابلة للطي مصنوعة من البلاستيك، اللون رمادي، ثمن الطاولة الحالي(439)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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تخفيضات جرير الصنف ثيرموس تريستان، قارورة ماء بارد، سعة 700 مللِي متر، اللون أسْود، ثمن القارورة الحالي خمسة وعشرين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف ثيرموس تريستان، قارورة ماء بارد، سعة 700 مللِي متر، اللون شفاف، ثمن القارورة الحالي خمسة وعشرين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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