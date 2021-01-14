شوف عروض أكسترا الأسبوعية خصم من 20 ل 60% تخفيضات هائلة وعروض مميزة

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كلاس برو دفاية زيتية، 2500 وات، 3 مستويات للحرارة، 13 ريشة، بسعر 539 ريال سعودي ومعه هدية بقيمة 119 ريال سعودي

برنسيس، وحدة تدفئة الذكية، لون أسود، خصم 10.92٪ بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي

برينسيس، دفاية كهربائية، 800 وات، خصم 27.52٪ بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي تنزيلات اكسترا على الدفيات تخفيضات هايبر اكسترا : عروض اكسترا كلاس برو، دفاية سيراميك، 2000 وات، ديجيتال، لون أبيض، خصم 36.78 ريال سعودي بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي

خصومات اكسترا برينسيس، دفاية كهربائية، 1200 وات، خصم 26.84٪ بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي

برنسيس، وحدة تدفئة الذكية، لون أبيض، خصم 10.92٪ بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي

كلاس برو دفاية زيتية، 2500 وات، 3 مستويات للحرارة، 13 ريشة، لون أبيض/أسود، خصم 10.02٪ بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي ومعه هدية بقيمة 119 ريال سعودي

كلاس برو دفاية زيتية، 2200 وات، 3 مستويات للحرارة،11 ريشة، لون أبيض، خصم 11.46٪ بسعر 309 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.

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